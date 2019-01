„Cu toate pânzele sus” spre Liga I

Arad. După ce anul trecut a ratat accederea în elita fotbalului feminin românesc, acum, „Piroş Security” nu concepe să mai scape promovarea.

La finalul turului, „leoaicele” sunt pe primul loc, cu 18 puncte, la fel ca şi ocupantele locurilor 2 şi 3, Olimpia II Cluj, respectiv Luceafărul Filiaşi. Promovează doar prima clasată, dar dacă ea este echipa de pe Someş, atunci automat locul 2 merge în prima ligă, deoarece clujencele sunt „satelitul” echipei campioane a României şi nu are drept de promovare.

Doar o înfrângere

În cele şapte etape disputate în tur, „Piroş Security” a pierdut doar o dată, pe terenul celor de la Luceafărul Filiaşi. Şi acolo, cu ghinion. Ne explică antrenorul Gigi Cameniţă: „La Filiaşi, am dominat tot jocul şi am pierdut în al şaselea minut de prelungiri. Gazdele au trecut centrul terenului abia după jumătate de oră, nu au avut şut pe poartă decât în repriza secundă, iar noi am ratat vreo zece ocazii, chiar dacă am jucat cu om în minus din minutul 70. În ultimul minut de prelungiri, am trimis mingea în bară şi – pe contraatac – Luceafărul a marcat şi a câştigat. Curat ghinion!”

În rest, au fost doar victorii: 4-0, cu Sporting Lugas; 15-1, cu CS Ineu, 3-0, cu Olimpic Star; 5-0, cu Banat Girls; 4-1, cu Olimpia II Cluj; 13-0, cu Venus Maramureş.

A fost o izbândă importantă pe terenul „satelitului” Olimpiei Cluj, iar acum „Piroş Security” e la mâna ei: „Prin acea victorie din tur, de la Cluj, ne-am asigurat să fim la mâna noastră. Chiar dacă – să zicem – pierdem returul cu echipa de pe Someş, avem nevoie de victorie în jocul de acasă cu Luceafărul Filiaşi, la două goluri diferenţă. Dar, se pot face şi alte calcule, de exemplu noi să nu pierdem cu clujencele, iar acestea să bată pe Luceafărul, în acest caz promovarea noastră în liga I fiind sigură” – spune acelaşi Gigi Cameniţă.

Condiţii de promovare

Tehnicianul arădean spune că sunt condiţii foarte bune pentru a se atinge obiectivul. „Suntem mulţumiţi de condiţii, conducerea clubului s-a achitat de sarcini, acum noi trebuie să le întoarcem serviciul şi să ne achităm de îndatoriri. Suntem cu banii la zi, prime, salarii, a fost şi un banchet foarte frumos, rămâne doar să nu mai ratăm promovarea, ca şi anul trecut. Ştiu că patronul nostru, domnul Pavel Piroş nu concepe să nu promovăm, sper ca anul acesta să fie anul nostru” – a conchis Gigi Cameniţă.

Lotul de jucătoare

Gigi Cameniţă s-a bazat pe un lot destul de restrâns, dar cele care au jucat au făcut-o foarte bine. Bajko – Magocs, Marcea, Dobrea, Bodnar, Nagy, Chiş, Liheţ, Cociuba, Olariu, Vanu, Balaş, Dubăţ, Răduţ, Herbei, Matei, Balcan – au fost fetele care au evoluat în tur. Interesant e faptul că există şi o echipă secundă, acolo unde evoluează câteva dintre fetele enumerate mai sus, la care se adaugă Tripa, Săsăran, Gavrilov, Bicăjan, Popică, Ivan, dar şi Ana Maria Piroş.

Oricum, conducerea clubului caută întăriri, iar primele nume au apărut deja, sunt surorile Contra, proaspăt revenite din SUA.