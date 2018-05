Cum a ajuns Aradul sub gunoaie? Raportul lui Ţolea

În cadrul Adunării Generale a Acţionarilor de la ADI Deşeuri, adunare formată din primarii localităţilor din judeţul Arad, Adrian Ţolea, directorul asociaţiei care se ocupă de implementarea proiectului de gestionare a gunoaielor, a prezentat un raport în care a arătat modul în care Aradul a fost înghiţit, la propriu, de gunoi. „Chiar din prima zi de colectare, respectiv 24.04.2018, s-au constatat cantități foarte mari de deșeuri depozitate pe platformele din zona blocurilor de locuințe.

Am constatat conținutul neconform al deșeurilor depozitate în containere sau adiacent acestora și chiar în afara platformelor: o mare parte a deșeurilor depozitate nu sunt deșeuri menajere, ci alte tipuri de deșeuri, cum ar fi deșeuri voluminoase, deșeuri din construcții și demolări, deșeuri electrice și electronice, deșeuri verzi”, a spus Ţolea. Mai mult, acesta precizează că mulţi dintre agenţii economici ai Aradului şi-au aruncat gunoaiele pe platformele dedicate asociaţiilor de locatari. Motivul? „Rata de contractare pentru agenții economici era, la momentul începerii operării, de doar 54% ca urmare a refuzurilor repetate (în cele mai multe cazuri) ale agenților economici de a încheia contracte”, a mai arătat Adrian Ţolea.

Directorul ADI Deşeuri nu a omis să arate cu degetul şi către Retim. Una dintre cauzele pentru care s-a ajuns în această situaţie se datorează organizării defectuoase a operatorului, respectiv lipsa şoferilor în primele trei zile de intervenţie. Potrivit datelor furnizate de Ţolea, în primele două zile, pe raza municipiului, s-a intervenit doar cu 12 maşini, maximul fiind atins în ziua a patra, când s-a intervenit cu 24 de maşini. Potrivit datelor furnizate de reprezentanţii depozitului de deşeuri din Arad, adică de cei de la F.C.C. Environment România, în perioada 24 aprilie – 13 mai, s-a colectat, pe întreaga zonă, o cantitate de 4.694 de tone de deșeuri menajere, folosind un parc auto format din 26.3 de autospeciale în medie/zi. Cantitatea medie colectată, în Zona 1, este de 234 tone/zi.

În ceea ce privește municipiul Arad, operatorul a colectat, în aceeași perioadă, o cantitate de 3.481 de tone de deșeuri menajere, folosind un parc auto format din 19.3 autospeciale în medie/zi. Cantitatea medie colectată, în municipiul Arad, este de 174 tone/zi.

Măsurile luate

În raportul prezentat în faţa primarilor din judeţul Arad, Ţolea a vorbit şi despre măsurile luate de ADI Deşeuri. „Încă din prima zi de operare, am trimis operatorului de colectare și transport al deșeurilor menajere mai multe adrese prin care am solicitat lista autovehiculelor (dovadă de proprietate, contract de închiriere) care se vor utiliza pentru amplasarea recipientelor de colectare; lista autospecialelor, pentru întreaga Zonă 1, care să includă copii conforme cu originalul de pe dovada de proprietate/închiriere și copii conforme ale licențelor de transport; lista cu angajații care să includă contractele de muncă, fișa postului și repartiția pe posturi; operarea pe 2 schimburi și în zilele libere; implementarea sistemului de urmărire a autospecialelor pe rute, precum și accesul la sistemul GPS; remedierea tuturor deficiențelor constatate în perioada de operare; rapoartele zilnice, gradul de realizare a graficelor de colectare, cantitățile colectate pe fracții pentru fiecare mașină; stadiul contractării și măsurile luate pentru creșterea gradului de contractare pentru toate categoriile de utilizatori; colectarea zilnică pentru platformele de la blocuri, piețe, spitale, unități de alimentație publică și unități de învățământ”, se arată în raportul lui Adrian Ţolea. Că măsurile nu au avut efectul scontat, am putut vedea cu ochii noştri. Iar acest lucru pare să îl fi costat pe Ţolea postul de director, acesta anunţând că şi-a depus mandatul la dispoziţia Consiliului Director al ADI Deşeuri. Iar ultimele declaraţii date de Iustin Cionca, preşedintele CJA, lasă impresia că Adrian Ţolea va fi debarcat din funcţie.