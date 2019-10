Cum evoluează șantierele de la „Economic” și „Ghiba”

Lucrările de la Colegiul Economic din Arad au început la finalul anului trecut, iar termenul de finalizare este începutul anului viitor. La Colegiul „Elena Ghiba Birta”, muncitorii sunt încă în faza de organizare a șantierului, fiind nevoiți să termine de lucrat abia în septembrie 2021. Ambele lucrări de reabilitare sunt finanțate de Guvern prin Programul Național de Dezvoltare Locală, acestea însumând aproape 32 de milioane de lei.

În cazul Colegiului Economic Arad, clădire situată în Piața George Enescu, a cărui reabilitare se ridică la 17,5 milioane de lei, „Primăria Municipiului Arad e emis ordinul de începere a lucrărilor de reabilitare în 10 decembrie 2018. Conform graficului de lucrări propus și agreat de ambele părți, reabilitarea ar trebui sa se încheie în luna ianuarie a anului viitor. În acest moment, constructorul înregistrează mici întârzieri față de graficul propus, dar depune eforturi serioase pentru a reuși să finalizeze lucrările în termenul stabilit”, conform declarațiilor reprezentanților Primăriei. Tot aceștia au menționat și că la solicitarea constructorului, lucrările au fost complet sistate pe durata unei luni, din cauza temperaturilor scăzute înregistrate. Ceea ce se va întâmpla, probabil, și în iarna ce urmează, astfel că lucrările vor fi finalizate abia spre finalul primului trimestru al anului 2020, în cel mai bun caz. Firma care se ocupă de reabilitare este Tehnodomus, cea care construiește, printre altele, Stadionul „Francisc Neumann” și Palatul Copiilor.

La Ghiba nu au început

Dincolo, pe Bulevardul Dragalina, la clădirea Colegiului „Elena Ghiba Birta”, lucrările propriu-zise nu au început încă. Proiectul se ridică la peste 14 milioane de lei, tot din PNDL, licitația fiind câștigată de o asociere de firme deținute de italieni. „Ordinul de începere a lucrărilor în cazul Colegiului Național Elena Ghiba Birta a fost dat în 12 septembrie 2019. Constructorul are la dispoziție 24 de luni pentru a reabilita corpul de clădire de pe General Dragalina. În acest moment are loc organizarea de șantier”, spun reprezentanții administrației locale. Tot ei ne-au informat și că ordinul de începere a lucrărilor a fost amânat și pentru că cei din conducerea instituției de învățământ și-au exprimat dorința ca festivitatea de deschidere a noului an școlar să se organizeze în clădirea de pe Dragalina. Așadar, elevii de la „Ghiba”, împărțiți acum în alte instituții de învățământ din oraș, vor reveni la cursuri „acasă” abia în septembrie 2021, asta în condițiile în care nu vor exista întârzieri, iar constructorul nu va solicita sistarea lucrărilor din cauze meteo, lucru foarte puțin probabil.