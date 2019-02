Cum explică SC TOP amenda de 20.000 lei

Amenda de 20.000 de lei aplicată de inspectorii în construcţii pentru că hala agroalimentară din Piaţa Mihai Viteazu funcţiona fără recepţia lucrărilor de modernizare efectuate a fost achitată pe jumătate. Directorul SC Târguri, Oboare şi Pieţe (TOP), Stelian Nistor, ne-a declarat că s-a achitat suma de 10.000 de lei, în termenul în care s-a putut plăti jumătate din valoarea amenzii, care nu a putut fi contestată. “Nu puteam contesta amenda, pentru că am fost încadraţi la un articol de lege care spune clar că nu trebuia dat în folosinţă obiectivul fără recepţie”, a spus Nistor.

Administratorul pieţelor din municipiu precizează că hala agroalimentară nu a fost închisă deloc pe timpul modernizărilor făcute, “pentru că ar fi fost afectaţi peste 25 de comercianţi şi numeroşi clienţi, iar lucrările nu au pus nicio secundă în pericol pe cineva”. Stelian Nistor spune că mai puţin de 10% din clădire a fost în lucru, fiind vorba doar de lucrări de îmbunătăţire a condiţiilor, respectiv montarea unui tavan fals, a unor sisteme de climatizare şi a unor uşi de tip termopan.

“Nu am considerat că este nevoie de recepţie pentru ca hala să fie în funcţiune pentru că nu este un obiectiv nou-construit. Când am construit o hală nouă, cum e cea de la Mioriţa, am aşteptat recepţia înainte de a o da în folosinţă, dar în Piaţa Mihai Viteazu am făcut doar îmbunătăţiri”, a spus şeful SC TOP Arad.

Neagă infiltraţiile

Administratorul pieţelor neagă că au existat infiltraţii în tavanul halei, aşa cum a susţinut USR Arad, care a reclamat situaţia la Inspectoratul de Stat în Construcţii, iar în urma acestei reclamaţii a fost aplicată amenda de 20.000 de lei. “Totul corespunde din punct de vedere tehnic, iar în perioada următoare vom face şi recepţia. Ceea ce s-a spus, că au fost infiltraţii prin acoperiş şi sunt lucrări de slabă calitate, este fals. De fapt, tavanul a fost umed de la condensul produs de instalaţiile de climatizare, nu avem nicio

problemă cu acoperişul halei”, a declarat Stelian Nistor.

Istoria unei amenzi

Luni, USR Arad anunţa că, în urma unei sesizări depuse la inspectorii în construcţii, a fost aplicată o amendă de 20.000 de lei pentru că hala agroalimentară din Piaţa Mihai Viteazu era dată în folosinţă fără a exista recepţia lucrărilor. “Inspectoratul de Stat în Construcţii a constatat că hala proaspăt renovată a Pieţei Mihai Viteazu a fost dată în folosinţă fără a fi efectuată recepţia lucrărilor şi fără ca acestea să fie finalizate, sancţionând beneficiarul cu amendă”, se arăta în comunicat.

USR susţine că a fost sesizată, în cursul lunii ianuarie, despre faptul că apa s-a infiltrat prin tavanul halei “peste comercianţi şi clienţi în proximitatea corpurilor de iluminat, punându-i în real pericol”. “Am decis să transmitem mai departe această problemă celor abilitaţi să controleze modul în care s-au efectuat lucrările din piaţă, deoarece nu este normal ca apa să pătrundă printr-un acoperiş nou, iar cei responsabili de defecţiuni trebuie să le remedieze. Sper ca această întâmplare să fie o excepţie, ca autorităţile să înţeleagă că siguranţa cetăţenilor nu este opţională, că regulile trebuie respectate pentru binele oamenilor”, mai arăta comunicatul USR.