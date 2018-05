Cum poti asigura o buna planificare si organizare a activitatii companiei tale cu ajutorul serviciilor de contabilitate online

Desi, de cele mai multe ori, este asociata doar cu depunerea declaratiilor obligatorii la stat, contabilitatea are un rol mult mai complex decat pare la prima vedere. Din pacate, multi antreprenori ignora importanta acesteia, lucru care, in urma unui management defectuos, poate duce chiar si la falimentul business-ului.

Desi antreprenorii sunt cei care cunosc cel mai bine cum functioneaza compania lor, fara informatiile contabile acestia nu pot asigura o buna planificare si organizare a acesteia.

Un alt rol important al serviciilor de contabilitate este acela de a furniza informatii-cheie persoanelor care au putere de decizie intr-o companie, si anume antreprenorii, administratorii si managerii. Prin efectuarea unor analize bazate pe acuratetea datelor contabile furnizate, planificarea, organizarea si controlul activitatii unei firme sunt derulate intr-un mod optim, asigurand dezvoltarea afacerii.

Rigurozitatea in urmarirea tranzactiilor de catre contabil duce la utilizarea acelor informatii de catre antreprenor la activitatile de planificare, acesta nemaifiind nevoit sa verifice daca tranzactiile au fost inregistrate corect.

Un specialist in contabilitate poate corecta erorile din mers si poate depista problemele minore care pot deveni majore daca nu sunt solutionate in timp util. Datorita faptului ca sistemul de circulatie al documentelor este urmarit de catre contabil, se dezvolta un mod de lucru care genereaza stabilitate si incredere in cadrul firmei.

Insa rolul unui antreprenor este deja unul care le consuma aproape tot timpul si energia, doua resurse deosebit de importante care ar trebui canalizate catre dezvoltarea business-ului, si nu catre sarcini care ar trebui preluate de un specialist. Iar contabilitatea clasica, in secolul XXI, s-a dovedit a fi de multe ori incapabila sa ofere antreprenorilor in timp util toate documentele si informatiile de care au nevoie pentru a lua cele mai bune decizii manageriale.

Astfel, serviciile de contabilitate online reprezinta solutia completa pentru ca antreprenorii sa isi poata planifica si organiza business-ul din punct de vedere operational. In Romania, singura platforma care ofera servicii complete de contabilitate online si instrumente de management operational este Keez.ro.

Cu ajutorul platformei keez.ro, te poti dedica exclusiv dezvoltarii business-ului, nemaifiind nevoit sa tii de doua ori contabilitatea. Tot ce trebuie sa faci este sa pozezi documentele care trebuie inregistrate in contabilitate (facturi, chitante etc.) iar specialistii Keez.ro se ocupa de restul.

Keez.ro te scapa de birocratie si de grijile in plus, oferindu-ti o serie de functionalitati impresionante: