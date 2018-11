Cum poti obtine, in doar trei pasi simpli, o fisa medicala pentru permis auto

Astfel, pentru obtinerea actelor necesare, precum fisa medicala pentru permis auto, trebuie sa ne deplasam dintr-o parte in alta a orasului, unde sa asteptam la cozi interminabile, ore in sir! Stresul, birocratia si timpul pierdut astfel ne pot istovi cu adevarat. Cum se pot obtine toate aceste documente intr-un timp mai scurt?

De departe, documentul care da cele mai multe batai de cap este fisa medicala pentru permis auto, deoarece, in cele mai multe cazuri, va trebui sa ciocani la usa diferitelor cabinete, atat pentru investigatiile medicale, cat si la cateva zile distanta, pentru ridicarea rezultatelor. Din fericire, exista acum clinica autorizata StandardMed, care te poate scuti de tot acest timp pierdut. Iata ce trebuie sa faci pentru a obtine fisa medicala pentru permisul auto in doar trei pasi:

1. Intra pe site-ul fisamedicala.info, unde vei putea gasi toate informatiile de care ai nevoie pentru a obtine rapid fisa medicala pemis auto. Astfel, vei fi la curent cu tot ce este necesar sa ai la tine, inainte de a te prezenta la clinica si vei afla detalii despre controalele medicale ce urmeaza a fi efectuate.

2. Stabileste o programare, fie telefonic, la numarul 0722.435.435, fie direct pe site, la sectiunea “Tarife si Programari”. Poti face apel la acest numar si daca ai nelamuriri sau intrebari referitoare la procedura de obtinere a fisei medicale.

3. Vino la clinica StandardMed in ziua prestabilita, impreuna cu documentele sau actele necesare si vei obtine, in maxim o ora si jumatate, o fisa medicala pentru permis auto!

Iata de ce acte vei avea nevoie inainte de a obtine fisa:

– Buletin / Carte de identitate;

– Fisa de scolarizare – daca urmezi scoala de soferi;

– Adeverinta de la medicul de familie in care sa se mentioneze ca solicitantul este apt pentru a conduce (sau parafa din partea medicului de familie pe fisa pentru permisul auto la punctul B) in cazul in care pacientul figureaza cu boli cronice in evidenta medicului de familie;

– In cazul bolnavilor de diabet este necesara si o scrisoare medicala de la medicul diabetolog in care sa fie trecute diagnosticul, tratamentul si confirmarea ca solicitantul este apt pentru a conduce.

De asemenea, daca ai probleme cu vederea, va trebui sa ai asupra ta si perechea de ochelari.

Astfel, pentru numai 125 de Lei, vei putea obtine cu usurinta fisa medicala pentru permisul auto, categoriile A si B, in maxim o ora si jumatate de la completarea formularelor. Daca acest interval este depasit, ti se va inapoia jumatate din suma achitata.

Trebuie de asemenea sa retii si faptul ca o fisa medicala permis auto este valabila pe tot teritoriul tarii, indiferent de localitatea in care au avut loc investigatiile sau in care a fost eliberata. Fisa medicala are o perioada de valabilitate de 6 luni.

Beneficiaza si tu de eficienta specialistilor clinicii StandardMed si fa-ti o programare pentru a obtine, in cel mai scurt timp si cu un minim de efort, fisa medicala pentru permis auto!