Cum să cumperi cele mai potrivite buchete de trandafiri, în funcție de ocazie

Oricare ar fi ocazia, trebuie sa ai in vedere anumite aspecte legate de aceste flori. Culoarea lor poate avea intelesuri ascunse, de aceea este bine sa iti faci bine temele, inainte de a oferi persoanei dragi din viata ta buchete de trandafiri. Iata mai multe detalii despre semnificatiile pe care le pot avea trandafirii, in functie de culoarea lor.

Buchete de trandafiri rosii

Cu toate ca aceste flori simbolizeaza pasiunea si dragostea aprinsa dintre doua persoane, trandafirii rosii sunt flori potrivite si pentru ceremonii formale, gale, sau chiar ceremonii funerare, alaturi de trandafirii albi. Aceasta culoare transmite multa eleganta si pasiune, insa si nuantele pot avea intelesul lor. Astfel, rosul aprins, deschis, simbolizeaza masculinitatea si vigoarea, pe cand cel inchis sugereaza misterul feminin si seductia.

Buchete de trandafiri galbeni sau portocalii

Aceste culori semnifica prietenia si caldura, pofta de viata si optimismul. In cazul in care credeai ca trandfirii galbeni semnifica gelozia, poti uita de acest lucru. Buchetele de trandafiri nu au in niciun caz conotatii negative, fiind de altfel potrivite pentru a transmite mesaje de insanatosire grabnica, sau pentru cadou de casa noua. Trandafirii portocalii sunt un simbol al energiei si al aprecierii, de aceea se potrivesc in cele mai multe ocazii, in special pentru a fi oferiti prietenilor apropiati.

Buchete de trandafiri albi

Trandafirii albi sunt de cele mai multe ori asociati cu puritatea, sinceritatea si dragostea neconditionata fata de o persoana apropiata. Acestia pot veni in mai multe nuante, precum albpur, alb cu o tenta de crem sau chiar alb-verzui. Ei sunt foarte potriviti pentru a transmite un mesaj de pace, sau de iertare pentru o greseala pe care ai facut-o fata de persoana respectiva. De asemenea, aceste flori sunt ideale pentru ceremoniile matrimoniale, fiind perfecte pentru buchetul de mireasa, dar si pentru botezuri, simbolizand astfel un nou inceput. In plus, ele semnifica si dragoste eterna, de aceea sunt folosite de multe ori in aranjamente florale pentru cei plecati dintre noi, caz in care se recomanda buchete de trandafiri cu flori in numar par.

Buchete de trandafiri mov

Aceasta culoare simbolizeaza roialitatea, dar si pasiunea, de aceea sunt un cadou potrivit pentru persoana de care te-ai indragostit la prima vedere.

Buchete de trandafiri roz

Limbajul ascuns al florilor are si in acest caz semnificatii adanci, rozul fiind o culoare cu multe nuante. Dintre acestea, rozul pal ne trimite cu gandul la sentimente de admiratie fata de o persoana, fiind un cadou ideal pentru onomastici, dar si pentru celebrarea evenimentelor importante. Pe de alta parte, rozul inchis semnifica recunostinta fata de o persoana, insa si eleganta si rafinamentul.