Cum sa organizezi un joc de artificii in gradina ta

1. Alege si combina – exista o mare varietate de artificii si petarde disponibile pe piata, dar va trebui sa te asiguri ca alegi ce trebuie pentru gradina ta. Ia in calcul spatiul disponibil si cumpara acele artificii care se potrivesc la fix!

2. Nu uita ca fiecare model de artificii vine cu propriile instructiuni de folosire. Asigura-te ca le citesti cu atentie inainte de a le detona si cumpara intotdeauna artificii de calitate de la producatori autorizati!

3. Depoziteaza-le cu atentie – Nu este recomandat sa pastrezi cutiile cu artificii si petarde la indemana copiilor sau a animalelor de companie. De exemplu, nu le depozita in hol sau sub scari, ci cauta un loc racoros si uscat, bine aerisit, la care sa nu aiba acces cei mici. Asigura-te ca nu ai uitat artificii sau petarde in buzunare dupa ce petrecerea a luat sfarsit.

4. Vezi care este starea vremii – O ploaie marunta nu inseamna sfarsitul lumii; trebuie doar sa te asiguri ca fitilul nu este ud. Daca alegi sa instalezi artificiile inainte de a le lansa, nu uita ca odata ce se intuneca, racoarea si roua depusa pot afecta performantele materialelor tale pirotehnice. Este mult mai important sa ai grija la curentii de aer, cum ar fi vanturile puternice, care pot sa trimita inapoi spre tine si cei din jur resturile de artificii din aer. Totusi, poti combate acest lucru prin mutarea jocurilor de artificii intr-o zona mai ferita.

5. Foloseste artificii de calitate – Este mai bine sa lansezi 10 artificii cu un efect “wow” decat 20 de artificii neimpresionante. De asemenea, este mai bine sa lansezi artificii pentru o perioada mai scurta de timp, decat sa incerci sa creezi un show de 30 de minute. Nu uita ca afara poate fi racoros pentru cei dragi, sau poate ca vecinii tai nu vor avea rabdare pentru un spectacol pirotehnic de proportii. Cu toate acestea, este recomandat sa aprinzi artificiile pe rand, nu mai multe odata, deoarece pot aparea incidente neprevazute.

6. Ia in considerare si animalele de casa – Acestea se sperie usor de zgomotul puternic, produs de artificii si petarde. Ia in calcul acest lucru si creeaza-le o zona de confort pentru a se calma.

7. Daca unul din artificii nu s-a declansat, nu te apropia imediat de acesta. La finalul spectacolului, daca nu s-a aprins inca, este recomandat sa-l stropesti de la distanta cu apa, ca sa te asiguri ca nu se mai aprinde.

8. Supravegheaza-i pe cei mici – Acestia sunt curiosi din fire si pot incerca ei insisi sa aprinda artificii atunci cand nu esti atent. Asigura-te ca in orice eventualitate tii la indemana un recipient cu apa.

