Cum sa prelungesti viata pieselor de motocultor?

Principalul scop al acestuia este de a te ajuta sa cultivi pamantul si sa pregatesti solul pentru insamantare, fiind util mai ales dupa perioada verii, atunci cand pamantul este tare si mai greu de lucrat manual.

Un astfel de dispozitiv iti va usura munca si te va ajuta sa ai un consum de energie redus. Bineinteles, ca in cazul oricarui alt echipament, indiferent cat de performant ar fi acesta, pentru a-i prelungi viata este nevoie sa il intretii in mod corespunzator. In acest articol, vei afla cum trebuie sa ai grija de piesele de motocultor, astfel incat acestea sa nu se defecteze si sa fie nevoie sa fie inlocuite imediat.

La Roco Piese, gasesti unele dintre cele mai performante piese de motocultor originale, pentru modele de la Honda, Briggs & Stratton, Robin Subaru si Tecumseh. Acestea variaza de la kit-uri pentru demaroare si carburatoare, la aprinderi si seturi de garnituri 100% compatibile cu principalele modele de utilaje de la marii producatori renumiti la nivel international.

Inainte de a-ti prezenta avantajele achizitionarii de produse de pe site-ul sus numit, sa vedem cum trebuie intretinute aceste piese.

In primul rand, trebuie precizat ca, intrucat acest utilaj are dimensiuni mici, piesele de motocultor care intra in componenta sa sunt la randul lor mai reduse si, prin urmare, mai delicate. Chiar daca vorbim despre o masinarie destinata utilizarii in aer liber, aceasta nu trebuie bruscata si trebuie curatata temeinic dupa fiecare folosire. Daca pamantul apuca sa se infiltreze si sa se intareasca pe piesele de motocultor, acestea pot fi compromise definitiv.

In cazul unui motocultor, cele mai frecvente defectiuni apar, in mod inevitabil, la motor. Intrucat aceste utilaje sunt destinate folosirii in zone pline de pamant, praf, crengi, pietris, ulei si alte asemenea, motorul trebuie curatat foarte atent. In caz contrar, anumite piese ale motocultorului pot avea de suferit, spre exemplu filtrul de aer sau sistemul de functionare a rotilor.

Intretinerea pieselor de motocultor trebuie sa aiba rol preventiv, nu reparator

Cea mai simpla si la indemana modalitate de a proteja piesele de motocultor este sa schimbi uleiul de motor dupa cel mult 50 de ore de folosire a utilajului. Chiar daca nu il utilizezi atat de des, uleiul trebuie schimbat cel mult la un an, pentru a preveni posibilele defectiuni.

Pe de alta parte, insa, filtrul de aer trebuie schimbat mult mai des, dupa 1-2 ore de utilizare, in special daca mediul in care a fost folosit motocultorul este unul vitreg, plin de praf si buruieni.

Ca sfat general, fiecare piesa a motocultorului care este vizibila sau se poate scoate cu usurinta trebuie curatata dupa fiecare utilizare, pentru a preveni stricaciunile. Nu in ultimul rand, este important de precizat ca intretinerea si eventuala schimbare a anumitor piese nu trebuie facuta doar in momentul in care utilajul nu mai functioneaza, ci si in clipa in care observi ca randamentul acestuia scade. Astfel, vei creste productivitatea si vei incheia activitatea mult mai curand.