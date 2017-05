Cum se distrează arădenii de 1 Mai? Grătarele au sfârâit, bălăceala a pornit

Iată că am ajuns să sărbătorim și 1 Mai, „Ziua Internațională a Muncii”, o sărbătoare celebrată de mai bine de un secol. Mai exact, din anul 1889, când Congresul Internaționalei Socialiste a decretat ziua de 1 mai ca Ziua Internațională a Muncii sau Ziua Internațională a Muncitorimii, în memoria victimelor grevei generale din Chicago, ziua fiind comemorată prin manifestații muncitorești. Cu timpul, 1 Mai a devenit sărbătoarea mișcărilor muncitorești în majoritatea țărilor lumii, diversele manifestări căpătând amploare pe măsură ce autoritățile au convenit cu sindicatele ca această zi să fie liberă. Desigur în perioada comunistă, această zi și-a pus amprenta pe neamul românesc, fiind împământenită cu grătare, mici, bere și ceaune.

Grătare și bălăceală

Revenind la orașul de pe Mureș, putem spune că străzile sunt pustii, mare majoritate a arădenilor alegând să iasă la pădure, în județ ori în afara lui. Pentru prima dată în acest an, lipsa mașinilor a mai curățat puțin aerul de pe Corso. Pe malul Mureșului, partea cu Aradul Nou (lângă Prot Arthur) am găsit aproximativ 40 de arădeni, plini de viață, care s-au organizat și au ieșit însoțiți de membrii familiei și prieteni la aer. În ceea ce privește Ștrandul „Neptun”, putem spune că parcările sunt arhipline, marea majoritate a maşinilor aparţinând arădenilor care au ieșit la căsuțele lor. Nu am putut să nu observăm un senior care alături de câțiva tineri se bălăceau într-unul din bazine. De departe, cel mai mare aliat al arădenilor a fost vremea bună, cu maxime de 22 grade Celsius și un cer aproape senin. Urmează o săptămână plină de furtuni și descărcări electrice care, conform prognozelor meteo, vor pune stăpânire pe Arad până la sfârșitul week-endului viitor.