Cum văd antrenorii marele derby din Liga a IV-a

Pecica. Mâine, de la ora 15, se dispută marele derby al primului eșalon județean de fotbal. Față în față vor fi Progresul Pecica și Unirea Sântana, principalele pretendente la câștigarea campionatului. Antrenorii celor două echipe – care se cunosc foarte bine – nu se hazardează în declarații, Dan Stupar susținând chiar că nu e încheiat campionatul nici dacă echipa sa va câștiga și va merge la șapte puncte în față.

Ce spune Stupar…

“E un meci la fel de important ca și celelalte, se știe în fotbal că jocul care urmează e cel mai dificil. Sigur, jucăm cu o echipă care a arătat în acest campionat că are calitate și valoare, așa că va fi un meci deschis, care se poate încheia cu orice rezultat. Va câștiga echipa mai bine organizată, care va fi într-o formă mai bună la ora partidei. Ambele formații au arătat în acest campionat că au valoare, sper să fie un meci frumos, iar câștigătoare să fie echipa care arată pe teren că merită să ia punctele. Vă spun că nici o victorie a noastră nu ar ucide campionatul, deoarece se pot produce multe surprize și de multe ori un campionat se pierde cu echipele considerate mai mici, cele care nu au un obiectiv anume. Totuși, se poate spune că pornim favoriți la acest joc, deoarece avem moral, suntem pe primul loc, dar să nu uităm că Unirea Sântana ne-a produs singura înfrângere din acest campionat. În tur, nu am avut noi multe ocazii, iar după ce am rămas în inferioritate numerică gazdele mai puteau marca. Nu facem nuntă dacă batem, nici înmormântare, dacă pierdem” – ne-a declarat Dan Stupar.

Și Cuedan e cumpătat…

De cealaltă parte, tehnicianul Unirii Sântana, Dan Cuedan spune: “Suntem o echipă care am practicat fotbal în acest campionat, dar la unele meciuri nu am fost destul concentraţi şi am pierdut puncte cu echipe mai slab cotate. Nu pot să uit înfrângerea de la Săvârşin, o visez noaptea. Dar, cu echipele din vârf, chiar am făcut puncte importante. Vom vedea şi la meciul de mâine ce va fi, se întâlnesc două echipe bune, spre foarte bune, ambele pregătite. Poate fi un joc spectaculos, sau tacticizat, iar care greşeşte mai puţin, cine e mai în formă, îşi va apropia un rezultat pozitiv. Sosirea lui De Palma va fi un mare plus pentru noi, e jucătorul nostru, chiar dacă a avut gânduri de plecare. Nu pot da pronosticuri, ştim cu toţii că în fotbal se poate întâmpla orice, însă îmi doresc de la acest meci ca totul să se desfăşoare în limitele fair-playului, iar la baraj va ajunge echipa care e mai bine pregătită, din toate punctele de vedere”.