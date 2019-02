Cum votăm concurenții Eurovision?

Pe scena amenajată în Sala Sporturilor „Victoria”, vor intra în competiție 12 piese, în următoarea ordine: „Ielele“ – 2 Gents, „Tears“ – Georgy, „Right now“ – Olivier Kaye, „Discrete“ – Xonia, „Make me your man“ – TWM, „Give up now“ – Johnny Bădulescu, „High heels on“ – Echoes, „Your journey“ – Aldo Blaga, „Daina“ – Letiția Moisescu & Sensibil Balkan, „Dear father“ – Laura Bretan, „On a Sunday“ – Ester Peony și în final, „Renegades“ – Linda Teodosiu.

Sistemul de votare

Publicul va putea vota şi alege una dintre piesele care merg mai departe în Finala Națională. Îşi va putea exprima votul trimiţând numărul de intrare în concurs al favoritului (01, 02, 03,…13), prin SMS, la numărul 1264 (tarif: 0.5 euro, TVA inclus), număr valabil în reţelele Digi Mobil, Orange, Telekom şi Vodafone, ori sunând la acelaşi număr de telefon- 1264 şi tastând numărul piesei favorite din concurs: 01, 02, 03… 13, cu acelaşi tarif (0.5 euro, TVA inclus / apel), valabil în reţelele Digi Mobil, Orange, Telekom şi Vodafone. De pe un număr de telefon se poate vota o singură dată pentru fiecare piesă în parte. Liniile telefonice se vor deschide la semnalul „START VOT!” şi se vor închide la semnalul „STOP VOT!”.

Din 12, rămân cel mult 6

Juriul național, format din Mugurel Vrabete, Mihai Georgescu (Miță), Crina Mardare, Adi Cristescu și Andy Platon, va avea dificila sarcină de a alege cel mult cinci piese pentru finală, iar publicul, încă una. Misiunea celor cinci jurați se va încheia după ce vom afla numele pieselor care vor concura în Marea Finală, urmând ca, pentru ultimul act al Selecției, să predea ștafeta juriului internațional.