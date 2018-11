Cumpara primul card cadou multibrand din Romania si ofera persoanelor dragi exact ce isi doresc

Niciodata nu este prea devreme sa incepi cautarile de cadouri pentru sarbatorile de iarna insa, cu ajutorul unui card cadou multibrand nu este niciodata prea tarziu pentru a gasi rapid si eficient cadoul ideal pentru persoanele dragi din viata ta.

Care este surpriza? Tu nu mai trebuie sa alergi prin tot felul de magazine supraaglomerate, iar destinatarul cardului, pe care il poti achizitiona de pe site-ul cardcadou.online, isi poate cumpara singur produsele preferate dintr-o gama variata de magazine si brand-uri partenere.

Ce este un card cadou?

Un card cadou este o metoda practica si apreciata atat de cel care il cumpara, cat si de cel care il primeste. In plus, destinatarul cardului il poate oferi mai departe unui alt utilizator. Un singur card, mai multe cadouri sau mai multe carduri cadou – o bucurie si mai mare.

Acest instrument este asemanator cu un card prepaid si asigura destinatarului sau libertatea de a-si cumpara doar ceea ce isi doreste, pana la un anumit pret. De pe site-ul cardcadou.online poti cumpara acest card si ii poti atribui o valoare cuprinsa intre 100, 150 si 250 de lei. Daca vrei sa fii generos, pur si simplu poti cumpara mai multe carduri cadou.

De ce aceste carduri reprezinta cadoul ideal?

In comparatie cu alte daruri impersonale pe care cu totii le-am primit si cumparat, cu un card cadou nu ai cum sa dai gres, mai ales in cazul in care nu ai suficiente informatii despre preferintele persoanei care urmeaza sa il primeasca.

In plus, cu un singur card cadou multibrand, beneficiarul poate alege sa-si cumpere produse dintr-o gama variata de magazine partenere. De la produse din industria fashion, la lenjerie sexy pentru femei, pana la electronice, electrocasnice si produse de papetarie, un card cadou asigura beneficiarilor o multime de avantaje pe care, cu siguranta, destinatarul cardului le va aprecia, cumparandu-si doar ceea ce isi doreste, in functie de necesitatile sale reale.

In cele din urma, nu doar destinatarul cardului este satisfacut. Chiar si tu il vei aprecia pentru ca vei scapa de stresul resimtit in cautarea cadoului ideal. In plus, ai siguranta ca va ajunge la orice destinatie din Romania. Cardul poate fi comandat online, de pe cardcadou.online, prin completarea campurilor necesare cu datele personale. Nu uita sa redactezi si un mesaj personalizat, in functie de ocazie.

Serviciul de livrare a cardului este asigurat de o firma de curierat care preia comenzile plasate pe cardcadou.online. In cazul in care comanzi pana in ora 15:00, predarea cardului are loc in aceeasi zi. Comenzile realizate dupa aceasta ora sunt predate firmei de curierat a doua zi, timpul de livrare fiind de 24 – 72 de ore, in functie de destinatia aleasa.