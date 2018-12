Cupa Boandi merge la Socodor

„Vinovat” pentru acest turneu de tradiţie este Andras Mako, actualmente vicepreşedinte al AJF Arad. Şase echipe s-au întrecut de Ziua Naţională în sala de sport din Satu Nou, câştig de cauză având ACS Socodor, care şi-a păstrat trofeul cucerit anul trecut. Pe lângă trofeul echipei câştigătoare, fiecare echipă a primit o minge de fotbal.

Rezultate

Viitorul Satu Nou – Viitorul Șepreuș 1-4, Viitorul Șepreuș – Șoimii Șimand 1-3, Viitorul Satu Nou – Șoimii Șimand 0-4 (Grupa A); ACS Socodor – Speranța Șepreuș 2-0, Frontiera Pilu – Speranța Șepreuș 3-0, ACS Socodor – Frontiera Pilu 1-0 (Grupa B); Locurile 5-6: Viitorul Satu Nou – Speranța Șepreuș 1-2; Locurile 3-4: Victoria Șepreuș – Frontiera Pilu 1-0; Finala: Șoimii Șimand – ACS Socodor 1-4.

Fotbaliștii campioanei, George Pirtea și Răzvan Vaida au fost desemnați golgeterul, respectiv portarul turneului.

„A fost pentru al treilea an consecutiv când președintele AJF, Adi Lucaci, a fost alături de mine la acest turneu, iar astăzi am fost onorat și de prezența prof. univ. Gabi Marconi de la Universitatea „Aurel Vlaicu”. Le mulțumesc lui Leontin Buda și Ciprian Pătroi pentru ajutorul dat în asigurarea arbitrajului. Recunoștința mea merge către primarul din Mișca, Tibi Hassz, un om deosebit fără de care nu ar fi fost posibilă nici această ediție a Cupei Boandi, apoi familiei Cernuș, Emeric și soției sale, Cati, care ne asigură asistența medicală pentru al nouălea an la rând, dar și repriza a treia. Și nu în ultimul rând, aș vrea să-i mulțumesc lui Dan Coman pentru sprijinul logistic de la toate cele 15 ediții”, a spus Andras „Boandi” Mako.