Cupa Davis: Copil și Ungur pierd, România rămâne în eșalonul trei

Echipa masculină de tenis a României a fost învinsă de Polonia cu scorul de 3-2, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, în turul al treilea al Grupei a II-a a zonei Europa-Africa a Cupei Davis, ratând astfel promovarea în Grupa I valorică (al doilea eşalon mondial), deşi a condus cu 2-1 după meciul de dublu.

Copil (27 ani, 81 ATP) a adus primul punct (6-2, 6-4 cu Kamil Majchrzak; locul 187 ATP), dar s-a înclinat în meciul al treilea, în faţa lui Hubert Hurkacz (95 ATP), scor 3-6, 4-6, după o oră şi 10 minute, în care a greşit mai mult decât tânărul său adversar.

„Nu am putut să folosesc piciorul stâng sută la sută, am resimţit ce am simţit la US Open”, a spus, la final, „Tunarul din Carpați”.

În meciul decisiv, Adrian Ungur (33 ani, 674 ATP) – aflat la ultimul meci sub tricolor – s-a înclinat într-o oră şi 20 de minute în faţa lui Majchrzak (22 de ani), scor 3-6, 2-6.

În primele două tururi ale ediţiei de anul acesta, România a învins Luxemburgul (la Piatra Neamţ) cu 4-1 şi Marocul cu 5-0 (la Cluj-Napoca).

