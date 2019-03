Cupa „Prieteniei” pe tabla de șah

Scopul acestui eveniment este stimularea practicării şahului în rândurile elevilor, prin organizarea etapelor la nivel local şi judeţean, dar și întărirea relațiilor de prietenie între copii din Arad și Gyula, Ungaria.

Sâmbătă și duminică pionii se vor muta pe tabla de șah începând cu ora 9.45. Înscrierile se pot face la telefonul 0746.101.362 (prof. Mitică Cosma).

Program

Sâmbătă 23.03.2019

Turneul A. –open pentru copii sub 8 ani nascuți după 01.01.2011

Turneul B – copii sub 12 ani născuți după la 01.01.2007

Turneul C – copii peste 12 ani

Turneul D – copii de grădiniță

Duminică 24.03.2019

Turneul E – copii începatori clasele I-A

Turneul F – copii începatori clasele pregătitoare

Turneul G – copii începatori clasele II-A și mai mari