Cupa Sămădăilor merge la Gurahonţ

La capătul unor partide spectaculoase, multe decise la lovituri de departajare, Unirea Gurahonţ a pus mâna pe trofeu. Interesant, gruparea lui Marius Luca nu a câştigat nici un joc din cele eliminatorii, Zeiţa Fortuna fiind de partea lor la „loteria penalty-urilor”.

Iată ce s-a întâmplat în jocurile eliminatorii:

Sferturi: Sămădăii – Gurahonț 0-2 (0-0) d.p.; Costa Rica – Galacticii 2-0 (0-0) d.p.; Dinamic Ineu – High Class Beliu 4-0; Friends – Apateu 1-3. Semifinale: Gurahonț – Dinamic Ineu 3-1 (0-0) d.p. şi Costa Rica – Apateu 0-2; Finala mică: Costa Rica – Dinamic Ineu 3-0; Finala mare: Gurahonț – Apateu 13-12 (1-1) d.p.

După 23 penalty-uri, Unirea Gurahonţ – în formula: Marinel Creța (cel mai bun portar) – Alex Demea, David Florea (cel mai bun jucător), Marius Luca, Flavius Șandru, Claudiu Cristea și Raul Farău – a câştigat întrecerea. Golgeter a fost Octavian Purtan (Apateu), iar „arbitrii sămădăi” au fost Andras și Sebastian Mako.

„Suntem fericiți că am reușit să ducem la bun sfârșit o nouă ediție a acestei competiții. Păstrând tradiția, am oferit premii în bani primelor trei clasate, premii destul de consistente. Oamenii realizează că prin astfel de evenimente fotbalistice se leagă prietenii, este o întâlnire de suflet între pasionați. Am văzut tribune pline, oameni care au apreciat ceea ce am făcut”, a spus Petre Bulza, principalul organizator al Cupei Sămădăilor.