Cupa „Sportsin” și-a ales semifinalistele

Ultimele acte ale competiției devenită una tradițională, la care pun umărul: DJTS, IȘJ, CS Sportsin și BeReady, se vor desfășura luni, 23 aprilie, la Sala Polivalentă, începând cu ora 10.00. În semifinale se vor confrunta LPS vs. Șc. Gim. Țipar (câștigătoarea Grupei A) și Gen. 21 vs. Colegiul de Arte „Sabin Drăgoi” (câștigătoarea Grupei B), pentru locul 5 lupta dându-se între Gen. 6 (37-4 cu Pecica în meciul decisiv din Grupa C) și Șc. Gim. „Nicolae Bălcescu” (Gen. 11).