ARAD. „Curticiul nu are nevoie de o șosea de legătură cu centură ocolitoare, Curticiul are nevoie de o centură care să scoată traficul greu din oraș”, susține deputatul Eusebiu Pistru. În opinia deputatului arădean, acuzațiile aduse de primarul orașului celor care nu au votat realizarea șoselei de legătură sunt „nefondate și menite să facă valuri politice”. „Nu poți acuza niște consilieri că nu sunt de acord cu soluții care nu rezolvă problema. Degeaba ai o șosea ocolitoare, dacă drumul de legătura trece prin oraș. Traficul greu nu va fi prin centrul orașului, ci pe alte străzi. Nu vor mai fi afectați curticenii care stau în centru, dar vor fi afectați cei care locuiesc la periferie. Singura soluție este să se facă un pasaj la intrarea în oraș, lucru pe care l-am susținut încă de la început, atunci când am avut discuții despre centura ocolitoare a orașului Curtici. Tot traficul greu trebuie să fie deviat în afara orașului. Ceea ce se propune acum nu este o soluție, ci o nouă problemă. Mutăm discuțiile de pe o «uliță pe alta»» așa cum spun curticenii”, a încheiat deputatul.

Pistru, președintele ALDE Arad, apreciază inițiativa CJA de a construi șoseaua de centură pe bani europeni, dar ar fi bine că lucrurile să fie făcute cu cap, măcar de această dată. De ce Consiliul Județean Arad nu poate veni cu soluții viabile și durabile? De ce sunt cheltuiți, din nou, bani fără o finalitate benefică pentru toți locuitorii orașului Curtici”, se întreabă președintele ALDE Arad, deputatul Eusebiu Pistru.