Cutremurător: imobilizată la pat, micuţa Sara a rămas fără mamă!

Cu doar câteva zile înainte de Crăciun, scriam despre Sara, fetiţa pentru care, an de an, Liga Desavoia organizează un turneu caritabil, cu strângere de fonduri pentru tratamentul de care are nevoie micuța pentru a spera ca într-o bună zi să poată să meargă, din nou, pe propriile picioare.

Familia nu va putea uita niciodată blestemata zi de 11 iulie 2012, când Sara Ana Maria Ruşti, atunci în vârstă de un an şi zece luni, a căzut într-o piscină în apa de un metru adâncime. Părinţii şi-au găsit îngroziţi fetiţa plutind cu faţa în jos. Micuţa a intrat în stop cardiorespirator până la sosirea SMURD-ului.

Mama ei, Claudia Ruşti, a fost nelipsită de lângă Sara din acea clipă blestemată. Şi-a petrecut zile, săptămâni, luni, prin spitalele din Arad, Târgu Mureş, Bucureşti ori Szeged. Vreme de aproape cinci ani. A sacrificat totul pentru a-şi vedea, din nou, îngeraşul sănătos. Arădeni cu suflet mare s-au mobilizat şi ei, impresionaţi de drama familiei, şi prin diferite evenimente caritabile, au strâns sume de bani necesare „ca aerul” pentru a asigura tratamentul fetiţei imobilizată la pat.

Vis frânt

Destinul crud a lovit, din nou, nefericita familie din cartierul Sînicolau Mic. Miercuri noaptea, Sara a rămas fără cel mai important sprijin al ei, mama Claudia. Măcinată de suferinţă, femeia de 44 ani i s-a făcut rău şi a căzut în baie, lovindu-se la cap. A fost găsită, fără suflare, de fiul său, Denis (8 ani)…

Durerea familiei este fără margini, nimeni nu poate înţelege cum s-a putut întâmpla această tragedie. De acum, tatăl, Flore Ruşti, a rămas singur cu doi copii minori. Cei care au posibilitatea şi vor să fie alături de aceştia o pot face donând la conturile de mai jos:

RO42BTRL00201201R07364XX – în lei, RO66BTRL00202201R07364XX – în dolari, RO17BTRL00204201R07364XX – în euro; (SWIFT BTRLRO22ARA) Conturile sunt deschise pe numele Ruşti Augustin Florin, la Banca Transilvania, sucursala Arad, Str. Unirii, nr. 5.