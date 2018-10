Dacă nu ar fi fost finalul

SATU MARE. Lipsită de aportul americancei Harrison (accidentată) şi cu Neagu (nerefăcută total), galben-albastrele de la FCC ICIM Arad au dat o replică foarte bună unei pretendente la câştigarea titlului naţional, CSM Satu Mare. Dacă partida ar fi avut doar 30 de minute, rezultatul ar fi fost pe „muchie de cuţit”, aşa însă, în ultimul sfert, arădencele au cedat din toate punctele de vedere.

Un joc în care au existat 10 schimbări de lider, doar o singură egalitate de puncte, iar echipa noastră a avut un avantaj și de 11 puncte în prima repriză. Păcat că nu am putut gestiona mai bine finalul. Să consemnăm evoluția bosniacei Miljana Dzombeta, sportiva de 24 de ani având o prestație foarte bună din punct de vedere statistic, cu un procentaj de 100% la aruncările de două puncte (6 din 6).

A fost CSM Satu Mare – FCC ICIM Arad 74-59 (pe sferturi: 15-18, 18-20, 20-13, 21-8). Marcatoare – Satu Mare: Denson 21, Lloyd 18, Olah 11, Mandache 11, Tavic 6, Baltic 4 şi Huţanu 3. FCC ICIM: Dzombeta 18, Hadzovic 13, Burdgess 11, Fodor 10, Ciotir 5 și Ardelean 2.

Greu în 7-8 jucătoare

Realist, antrenorul Miljan Medvedj a spus: „Ne-am aşteptat să avem probleme în partea a doua, să nu uităm că am jucat în 7-8 jucătoare, cu doar trei străine pe teren. Apoi, Leeza Burdgess a făcut prea repede 4 faulturi, nu am putut să o mai joc şi fără ea a fost şi mai greu. Am marcat doar 60 de puncte, foarte puţin pentru a spera la victorie în faţa unui adversar de top. Trebuie să lucrăm în continuare, să muncim şi mai bine. O aşteptăm şi pe Harrison la antrenamente, sperăm să ne bazăm pe ea câteva minute etapa viitoare, cu Sepsi”.

Două dueluri acasă

Pentru FCC ICIM Arad urmează două confruntări în „Polivalenta” de pe malul Mureşului, în faţa unor adversari tari, cu pretenţii în acest sezon al Ligii Naţionale. Mai întâi, arădencele vor primi vizita campioanei României, Sepsi Sf Gheorghe, duelul fiind programat sâmbăta. Apoi urmează, tot la Arad, un joc cu CSM Târgovişte, cândva un veritabil „El Clasico” din baschetul feminin românesc.