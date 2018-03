Dăncilă, favorita PSD Arad

Social democraţii arădeni vor avea la congresul de sâmbătă 47 de delegaţi. Din punct de vedere numeric, delegaţia este una medie, deci destul de importantă în economia votului, atât pentru vicepreşedinţii regionali, unde este în cursă şi Mihai Fifor, cât şi, mai ales, cel pentru desemnarea preşedintelui executiv. Pentru acest post bătălia va fi destul de acerbă, având în vedere că înainte cu două ore de termenul pentru depunerea candidaturilor deja intraseră în cursă patru personalităţi de prim rang ale PSD: Niculae Bădălău, Nicolae Bănicioiu, Viorica Dăncilă şi Ecaterina Andronescu.

Vot în bloc

În aceste condiţii, 47 de voturi nu înseamnă puţin. Ştiind că PSD Arad a avut relaţii foarte bune cu Bănicioiu şi cu Ecaterina Andronescu, am discutat cu preşedintele organizaţiei, Dorel Căprar despre votul pe care îl vor da. „Nu este vorba despre relaţiile cu o persoană sau alta, nu votăm pe simpatii sau antipatii. Noi am decis că o vom vota pe d-na Viorica Dăncilă, considerând că este absolut firesc şi corect ca premierul desemnat de către PSD să deţină o funcţie importantă în partidul de guvernământ”, a declarat Căprar. Alţi membri ai delegaţiei cu care am discutat au spus acelaşi lucru, cu amedamentul că, pe undeva, este şi o reparaţie morală pentru faptul că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, nu a putut să ocupe funcţia de premier, din motivele prea bine ştiute.Atunci, spun ei, dacă Liviu Dragnea, în mod nemeritat, a fost blocat, măcar să fie premier preşedintele executiv.

O vrea şi Dragnea

Se ştie că Viorica Dăncilă a intrat în cursă la insistenţele lui Dragnea. Or, cum PSD Arad a emis o Rezoluţie de susţinere totală pentru Dragnea, era normal să susţină şi propunerea acestuia pentru funcţia de preşedinte executiv.