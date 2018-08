Dascălii arădeni, fără banii de la Bac

ARAD. O situație revoltătoare se înregistrează în învățământ, asupra căreia profesorii arădeni atrag atenția prin intermediul jurnaliștilor, întrucât spun că nu au reușit să obțină un răspuns concret de la autorități. Dascălii care au făcut parte din comisiile de organizare și desfășurare a bacalaureatului nu și-au primit nici până astăzi banii cuveniți. Este vorba de sute de profesori, cei mai mulți fiind supraveghetorii de la probe, examinatorii și corectorii.

Nelămuriți

Conform Ordinului Ministerului Educației Naționale privind plata personalului comisiilor examenelor și concursurilor, dascălii primesc diferite sume de bani pentru zilele în care sunt implicați în desfășurarea examenelor. Numai că din luna februarie, când s-au desfășurat probele de competențe din cadrul bacalaureatului, au trecut șase luni, însă profesorii nu și-au încasat banii. Este vorba de sute de lei de persoană, bani de care dascălii nu știu nimic, pentru că nici secretariatele școlilor nu i-au putut lămuri.

„A trecut jumătate de an de la probele de competențe și nu ne-am primit banii. A trecut și bacalaureatul din vară, și nici pentru examenele acestea nu am fost plătiți. Eu am de încasat pentru abele perioade aproximativ 800 de lei, însă nu se știe când ne vor intra în conturi. Ajungem deja la bacalaureatul din toamnă, dar noi nu am fost plătiți nici pentru probele din iarnă”, ne-a spus un profesor care a fost membru în comisia unui centru de examen.

Penalități pentru stat?

Conform contractului încheiat de profesori cu școlile (Anexa 5 la OMEN 3913/2018), prestatorii au dreptul de a solicita penalități reprezentând 0,1 la sută pe zi de întârziere. În același contract se menționează: „Contravaloarea serviciilor prestate se va plăti cu ordin de plată în contul prestatorului în cursul lunii următoare celei în care s-a efectuat predarea și validarea activității prestate (luna februarie – n.r.)”.

„Mă întreb dacă statul ne va da dobândă pentru cele șase luni care s-au scurs de când s-au terminat probele de competențe. Și nu se poate invoca faptul că bacalaureatul s-a terminat abia în iulie, pentru că mulți profesori au făcut parte din comisii doar în iarnă, nu s-au implicat și în vară. Deci pentru acele probe banii ar fi trebuit să fie virați de mult, în martie. Este revoltător că statul percepe penalități și dobânnzi dacă ai datorie, însă când e vorba să își plătească datoriile către populație, se face că plouă”, a spus un alt profesor.

Probleme și la alte examene

În aceeași situație sunt și dascălii implicați în Evaluarea Națională sau în examenul de absolvire/certificare a calificării profesionale pentru învățământul profesional liceal (atestatele).

Am încercat să obținem un răspuns de la Inspectoratul Școlar Județean, însă toată conducerea este plecată în concediu, inclusiv purtătorul de cuvânt. În aceste condiții, liderul Sindicatului Democratic din Învățământ Arad, Dănuț Ieneșescu, este singurul care ne-a putut confirma că la nivelul județului nostru nu sunt făcute aceste plăți.

„Este o situație neplăcută, am fost și eu sunat de contabilele din școli. Am încercat să aflăm ce se întâmplă cu acești bani, însă nu am primit un răspuns oficial de la Inspectoratul Școlar. Există speranța că vor intra acești bani odată cu salariile aferente lunii iulie, adică în 14 august. Nu avem însă nicio garanție”, ne-a spus Ieneșescu.

Descurajați

Conform liderului de sindicat, statul este dator și în privința unor drepturi salariale câștigate în instanțe în urmă cu cinci ani, care nu au fost achitate integral.

„Nemulțumirea noastră este că am trecut de jumătatea anului și încă nu avem informații oficiale nici despre momentul în care vor fi plătite drepturile salariale câștigate prin hotărâri judecătorești definitive”, a spus Ieneșescu.

Descurajați de modul în care statul se achită de obligații, mulți profesori spun că nu vor să mai paricipe la sesiunea din toamnă a bacalaureatului.