Dat afară de UTA, a ales Petrolul Ploieşti

Chiar dacă a coborât un eșalon, fotbalistul arădean a optat pentru o altă formație de mare tradiție în fotbalul românesc, Petrolul Ploieşti. „După atâția ani la UTA, obișnuit cu suporteri mulți și pătimași, mi-ar fi fost greu să aleg altceva. Nu pot ascunde faptul că am fost dezamăgit după decizia conducătorilor de la UTA, dar viața merge înainte. Poate, soarta mi-a rezervat ceva mai bun, cât am fost la UTA am dat totul pentru club, acum e rândul să fac același la lucru la Petrolul, unde am semnat până în 2020”, a declarat Chindriș.