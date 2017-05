De 46 de ani, cu Jurnal arădean

Jurnal arădean i-a premiat, ieri, cu câte 200 de lei, pe cei mai norocoşi dintre abonaţii lunii mai. O adevărată bucurie pentru câştigătorii concursului „Premiile de fidelitate JA” care s-au prezentat la redacţie pentru a intra în posesia banilor. Cum îi vor folosi? Ce vor face cu ei?

Floare Grozav o să-şi cumpere din premiul de fidelitate „ceva pentru mine, ca să am amintire că am câştigat”. Ineuanul Crăciun Dudaş îi va face un „dar la muiere”, iar Remus Sbîrcea va folosi banii pentru a-şi cumpăra „ceva lucruri vechi”, care îl pasionează. Teodor Mistor are de gând să împărtăşească premiul cu familia, la fel ca Smaranda Avram din Semlac, care va dărui o parte din bani nepoatei sale Anita (cu ocazia zilei de naştere), o altă parte soţului şi… „probabil că o să-mi iau şi mie ceva”.

Smaranda Avram e bucuroasă nu doar de premiu, ci şi de Jurnal arădean: „Pentru mine, ziarul e foarte bun. Îl citesc după masa sau seara, când am timp”. „Sunt foarte mulţumit că la ora şase, când mă trezesc, am ziarul acasă şi îl citesc de dimineaţă” – spune arădeanul Ioan Pabin. Floare Grozav adaugă: „Mie îmi place tot ce e în ziar: ştirile din judeţ, din ţară şi din străinătate, sfaturile din paginile de sănătate şi culinar. Îmi place tot ziarul, nu-s fără el de 46 de ani.” „Jurnal arădean e cel mai bun ziar din Arad” – conchide Teodor Mistor.