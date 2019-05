De 51 ani în slujba fotbalului

– Cine este Dorin Peii şi unde a buchisit tainele fotbalului?

– În 1968, la vârsta de 15 ani, odată cu înfiinţarea judeţului Arad m-am legitimat la Mureşul Lipova. Singura dată când am părăsit fotbalul judeţean a fost pe perioada stagiului militar, când am jucat pentru Metalul Rădăuţi. Întors acasă, am revenit la Lipova, sub culorile echipei Şoimii, creată prin fuziunea dintre Mureşul şi Luptătorul. Cea mai frumoasă perioadă la Lipova a fost când am disputat două baraje de promovare în Liga 3, cu Laminorul Nădrag, în 1976, pierdut, şi cu Electrica Timişoara, în 1979, câştigat. Un an mai târziu, în 1980 am promovat cu Olimpia Bârzava în Judeţ I, dar nu am fost lăsaţi să jucăm pentru că nu aveam vestiare.

– Când aţi ajuns la Semlac şi ce amintiri vă leagă de activitatea de antrenor?

– La Semlac am ajuns în anul 1986, când m-am apucat de antrenorat la nivel de copii. De atunci, viaţa mi s-a schimbat în bine, pe toate planurile, mi-am întemeiat familia, având în soţia Lelia şi cei doi copii, Marius şi Codrin, un sprijin necondiţionat. Sunt fericit că fiul nostru, Codrin, a fost cinci ani la rând golgeterul şi cel mai bun jucător din fotbalul judeţean pe vremea când a evoluat pentru Semlecana Semlac şi Progresul Pecica. O performanţă care cu greu va putea fi egalată. Sunt fericit că am format o generaţie de excepţie pentru fotbalul judeţean, cu fraţii Moţ, Volocaru, Csipkar, Aldea, Zâză, Blăniţă şi alţii. Dintr-un lot de 12 jucători, 9 au ajuns să joace până la nivelul ligii secunde. Alte vârfuri ale unor generaţii crescute la Semlac sunt Codrin Peii, Cristi Bălgrădean, Dan Puie ori Bogdan Bozian.

– Ce amintiri plăcute vă leagă de cariera dvs. din fotbalul judeţean?

– Sunt de 51 de ani în fotbalul judeţean fără întrerupere, fiind unul dintre cei mai în vârstă antrenori din sectorul juvenil. De-a lungul carierei am antrenat pe Şoimii Lipova, toate nivelele, Olimpia Bârzava (Judeţ 1), Semlecana Semlac, toate nivelele, UTA (juniori C), Vagonul (juniori), Indagrara (juniori), Voinţa Macea (juniori), Frontiera Curtici, toate nivelele, Progresul Pecica, toate nivelele şi Victoria Nădlac, unde activez momentan cu grupele 2008-2009 şi 2010-2011. Am prins toţi preşedinţii din fotbalul judeţean, începând cu Gacsi bacsi, Ioan Florea, Dan Alexandru, Nicu Selejan ori Adrian Lucaci, o colaborare extraordinară având-o cu regretatul Ionuţ Leac. De-a lungul carierei, am scos 35 de jucători care au evoluat de la Liga 3 în sus, patru dintre ei jucând în Liga 1: Stoenescu, Aldea, Kuku şi Bălgrădean. În plus, în 1996, împreună cu Helmuth Duckadam, dr. Ovidiu Gornic şi ing. Radu Giurgiuţ, am pus bazele Şcolii de Fotbal Helmuth Duckadam.

– Ce părere aveţi despre iniţiativa AJF Arad de a organiza un campionat de old-boys?

– Este o iniţiativă frumoasă, care se practică regulat în ţările din Vest. Am şi prieteni, plecaţi din Arad, care joacă în Germania într-un astfel de campionat de old-boys, precum: Rudolf Dărăban, Walter Bon ori Francisc Michelbach.