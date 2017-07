Deși arădenii au avut parte de zile toride cu temperaturi ce au depășit 38 de grade la umbră și cu un indice de temperatură-umezeală (ITU) ce a depășit pragul critic de 80 de unităţi, fântâna nu a funcționat. Coincidență sau nu, joi, 6 iulie, când am luat legătura cu reprezentanții Primăriei am aflat că arteziana este inclusă într-un program de revizie curentă și va fi pusă în funcțiune chiar astăzi. În ceea ce privește cele două bănci vandalizate, am primit asigurări că vor fi reparate.