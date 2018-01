De Bobotează, salturi cu parapanta

Vremea de primăvară din weekend, cu aproximativ 15 grade pe dealurile Şiriei, a atras sute de vizitatori la ruinele cetăţii, aflate la o altitudine de aproximativ 500 de metri. Cei mai mulţi turişti au urcat cu maşinile sau cu motocicletele, pe drumul asfaltat în 2015, însă unii au ales să ajungă la cetate pe jos.

Majoritatea turiştilor au fost din judeţ, însă unii au venit din Timiş sau chiar din Ungaria, într-un tur care a cuprins şi Cetatea Şoimoş sau oraşul Lipova.

La Şiria, surpriza a fost că membrii unor cluburi de parapantinsm au organizat salturi, atât pentru propriul antrenament, cât şi pentru turiştii care au fost dispuşi să plăteacă pentru o astfel de experienţă. Zeci de vizitatori au profitat de prezenţa instructorilor şi au sărit în tandem cu aceştia.

„Am profitat de vremea caldă şi am venit la cetate pentru a face puţină mişcare, pentru că de sărbători ne-am odihnit şi am mâncat mai mult. Când am văzut că unii se dau cu parapanta, am vrut neapărat să experimentez şi eu. A fost o senzaţie pe care e greu să o descriu, la început am simţit că ameţesc puţin, simţeam un gol în stomac, dar după vreo două minute m-am obişnuit şi am admirat de la înălţime peisajul şi ruinele cetăţii”, a spus o turistă de 37 de ani.

Instructorii spun că n-au mai avut ocazia să organizeze salturi de la Şiria chiar la început de an, când de regulă este foarte frig. Dacă la praşutism sezonul salturilor pentru amatori începe în aprilie, la parapantism totul ţine de condiţiile meteo, astfel că pasionaţii au profitat de zilele calde anunţate de meteorologi.

Pentru turişti, preţul unui salt în tandem cu instructorul este de 100 – 120 de lei 15 minute de zbor şi ajunge la aproximativ 100 de euro pentru o oră.