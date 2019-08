De ce au mutat festivalul la Sebiș

Festivalul Cântecului Popular din Ţara Zărandului, aflat la cea de-a 50 –a ediţie, se va desfăşura, la Centrul Cultural din Sebiş, în 25 august, de la ora 19, intrarea urmând să fie liberă. Până anul trecut, festivalul se desfășura la Moneasa, în amfiteatrul din stațiune, anul acesta fiind mutat, însă, la Sebiș. Deputatul PSD Florin Tripa îl acuza pe președintele CJA, Iustin Cionca (PNL), că ar fi mutat festivalul pe considerente politice, nicidecum culturale. Asta în condițiile în care primarul comunei Moneasa este PSD-ist – Ioan Herbei, iar primarul orașului Sebiș este PNL-ist – Radu Demetrescu.

„Evenimentul, aflat la ceas aniversar, va avea loc, în acest an, la Centrul Cultural din Sebiş, nu la Teatrul de Vară din Moneasa, pentru că ne dorim să asigurăm celor prezenţi la eveniment, atât publicului, cât şi artiştilor care vor performa pe scenă, cele mai bune condiţii. Ţinând cont că la ediţia din acest an a festivalului sunt invitaţi artişti de renume din toată ţara, laureaţi ai ediţiilor precedente, dorim să ne asigurăm că, indiferent de condiţiile meteo, evenimentul nu va avea de suferit iar cei prezenţi în sală vor avea parte de un spectacol de neuitat. Din cauza faptului că la Moneasa nu există un spaţiu închis unde să poată fi organizat un eveniment de o asemenea anvergură, am decis că cel mai bine ar fi ca ediţia din acest an a Festivalului Cântecului Popular din Ţara Zărandului să se desfăşoare la Centrul Cultural din Sebiş, care are o capacitate de 500 de locuri”, spun cei de la Centrul Cultural Județean Arad, după ce deputatul Tripa a acuzat Consiliul Județean că „nu a dat explicații plauzibile pentru mutarea Festivalului de la Moneasa, la Sebiș”.

Așadar, după ce subiectul mutării festivalului a fost politizat, CCJ-ul a încercat să dea o explicație. Cât de plauzibilă o va considera deputatul PSD Florin Tripa, vom afla, cel mai probabil, dintr-un comunicat de presă care nu va întârzia să apară după publicarea articolului.