De ce rucsac si nu poseta?

Femeile care nu sunt convinse inca sa faca trecerea de la o geanta dama sau un clutch normal la un rucsac, nu trebuie decat sa citeasca randurile urmatoare si apoi cu siguranta vor incepe sa-si caute noi accesorii!

Durerea de spate dispare

Principalul avantaj al purtarii unui rucsac este acela ca un astfel de accesoriu este dotat cu 2 barete. Practic, greutatea din rucsac este bine balansata pe ambii umeri, spre deosebire de cazul in care femeile aleg o geanta. Mai mult, baretele sunt reglabile la cele mai multe dintre modele, asa ca pot fi scurtate sau dimpotriva, lungite oricat este nevoie. S-a dovedit faptul ca doamnele si domnisoarele care poarta in general posete grele pe un singur umar pot ajunge sa aiba probleme de sanatate, asa ca cel mai bine este sa se indrepte catre un rucsac!

Mai mult spatiu pentru obiectele personale

Toata lumea stie ca reprezentantele sexului frumos au nevoie de multe lucruri personale atunci cand pleaca de acasa, astfel incat sa se simta confortabil in propria piele pe parcursul intregii zile. In comparatie cu o poseta, un rucsac este mult mai incapator si mai spatios. Astfel, femeile nu mai trebuie sa faca niciun compromis: pot lua cu ele atat parfumul preferat, cat si borseta de cosmetice pentru a-si retusa machiajul la serviciu atunci cand este nevoie.

Comoditate

Comoditatea este un alt avantaj al purtarii un rucsac. Este mult mai usor si mai practic de folosit un astfel de accesoriu, intrucat in acest mod, doamnele si domnisoarele au parte de mai multa libertate in miscare. De exemplu, atunci cand merg la cumparaturi isi pot folosi ambele maini pentru a studia produsele de care sunt interesate, nemaifiind obligate sa caute mereu un loc in care sa-si puna geanta.

O gama larga de modele disponibile pe piata

Marii designeri au readus in lumina reflectoarelor rucsacurile, asa ca in prezent, pe piata exista foarte multe modele interesante: de la rucsacuri micute pentru femeile care isi doresc sa fie cat mai libere si pana la rucsacuri din panza, ideale pentru drumetii sau tinute sport sau chiar rucsacuri elegante, tip poseta, care pot fi purtate la serviciu. Tot ce trebuie sa faca femeile este sa-si defineasca stilul si astfel vor reusi sa aleaga varianta potrivita de rucsac pentru ele.

Un look mai tanar si mai jucaus

Nu in ultimul rand, femeile pot opta pentru un rucsac in detrimentul unei posete intrucat astfel vor obtine un look mult mai tanar si mai jucaus. De regula, rucsacurile aduc aminte de scoala, asa ca cele care le poarta se vor simti mult mai pline de viata si mai libere ca niciodata!