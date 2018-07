De ce sunt calculatoarele second hand atat de apreciate in Occident?

In tara noastra, acest trend este inca la inceput, din cauza scepticismului legat de produsele “la mana a doua”. Totusi, atat timp cat alegi sa cumperi PC-uri second hand de la un furnizor cu experienta pe piata si numai cu recenzii pozitive din partea clientilor, alegerea nu are cum sa fie una gresita, din niciun punct de vedere.

Iata in continuare care sunt beneficiile achizitionarii de calculatoare second hand de la Interlink, furnizor IT inca din 1997:

1. Preturi reduse. Pretul este de departe cel mai mare avantaj al calculatoarelor second hand. Daca alegi un astfel de produs, vei plati chiar si de 2-3 ori mai putin decat pentru un PC nou, cu performante similare.

2. Performante corelate cu cererea. De cele mai multe ori, calculatoarele noi au performante mult prea ridicate, care nu vor fi folosite niciodata la adevarata lor valoare. Daca folosesti PC-ul pentru scrierea/editarea de texte, trimiterea/primirea de e-mail-uri, navigarea pe internet/retelele de socializare sau pentru contabilitate, ai nevoie cel mult de performante medii, pe care toate calculatoarele second hand ti le ofera.

Singurele situatii in care ai intr-adevar nevoie de un sistem “monstruos” sunt cele in care vei folosi PC-ul pentru editare video, pentru gaming sau pentru dezvoltarea de programe de tip software. In orice alta situatie, vei investi o suma uriasa de bani intr-un calculator nou pe care nu il vei utiliza niciodata la capacitate maxima.

3. Oferta variata. In mod logic, oferta de calculatoare second hand este intotdeauna mai bogata decat cea de PC-uri noi, deoarece include modele din mai multe generatii si de la mai multi producatori.

Spre exemplu, la Interlink gasesti calculatoare second hand de la Bluechip, Dell, Fujitsu Siemens, HP, Hyundai, Lenovo si NEC. Acestea sunt dotate cu procesoare de la prima pana la a 4-a generatie, cu frecvente intre 1,80 si 3,60 GHz. In ceea ce priveste memoria RAM, aceasta este intre 1 si 64 GB, iar capacitatea HDD – intre 80 GB si 2 TB.

4. Fiabilitate. Alegand calculatoare second hand de la un furnizor IT profesionist, poti fi sigur ca acestea sunt testate si reparate inainte de a fi incluse in oferta si ca au o durata de viata indelungata.

5. Alte avantaje. Beneficiile achizitionarii de calculatoare second hand nu se opresc aici: ai parte de transport gratuit la comenzi a caror valoare depaseste 150 de Lei, livrare rapida in toata tara in maximum 48 de ore si drept de retur in 60 de zile. In plus, primesti un credit de 5% din valoarea oricarei comenzi online, pentru a cumpara noi produse de pe site.