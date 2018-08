De ce toate spitalele ar trebui dotate cu camere de supraveghere

Din pacate, insa, de multe ori situatia din spitalele din Romania este foarte diferita de cea descrisa anterior. Pacientii pot avea impresia ca nu sunt tratati suficient de repede sau de bine si pot avea un comportament cu totul neadecvat pentru o astfel de institutie, in timp ce medicii pot considera ca trebuie remunerati suplimentar pentru anumite servicii prestate in beneficiul pacientilor.

In mod sigur, in clipa in care ai fost nevoit sa iti alegi spitalul in care sa fii tratat, ai tinut cont de urmatoarele criterii: sa fie aproape de casa, sa fie specializat pe domeniul cautat de tine, sa functioneze in regim non-stop, sa aiba o reputatie pozitiva etc. Totusi, exista inca un criteriu pe care cel mai probabil nu l-ai luat in considerare pana acum, insa care este foarte relevant. Mai exact, dotarea unitatii medicale cu camere de supraveghere.

Citind acest articol, vei afla care sunt beneficiile montarii unor camere de supraveghere in spitale, iar data viitoare vei tine cu siguranta cont de acest aspect inainte sa iti lasi sanatatea pe mana medicilor dintr-o anumita unitate medicala:

1. Prevenirea conflictelor. Sigur ai vazut reportaje la televizor sau ai citit articole in presa cu privire la pacienti ori rude ale acestora care au cedat nervos pe holurile spitalelor, recurgand la acte de violenta indreptate fie asupra mobilierului, fie, mult mai grav, asupra cadrelor medicale si a celorlalti angajati. Daca observa ca sunt urmarite in permanenta cu ajutorul unor camere de supraveghere, persoanele agresive vor renunta la intentiile lor.

2. Identificarea si prinderea raufacatorilor. Daca in spital are loc un furt, o agresiune sau o fapta chiar mai grava, imaginile furnizate de camerele de supraveghere pot fi predate politiei. Acestia ii vor identifica in cel mai scurt timp pe faptasi si ii vor prinde, punandu-i sa plateasca pentru faptele lor. De asemenea, eventualele bunuri sau sume de bani furate vor fi recuperate mult mai simplu.

3. Eliminarea foloaselor necuvenite. Din nefericire, aceasta practica s-a impamantenit in tara noastra, iar in ziua de astazi multi pacienti se simt obligati sa acorde o “atentie” medicilor, pentru ca acestia sa isi desfasoare activitatea obisnuita. Instalarea unor camere de supraveghere ar limita acest obicei si, pe termen lung, l-ar putea chiar elimina.

4. Presiunea publica. Nu in ultimul rand, imaginile relevante filmate de camerele de supraveghere in spitale ar putea fi facute publice, pe internet si la televizor. Avand in vedere ca sute de mii, poate chiar milioane de romani vor vedea cum un doctor cere foloase necuvenite, cum pacientii se revolta pe holuri sau cum igiena dintr-un anumit spital este precara, lucrurile s-ar putea schimba in bine. Daca imaginile sunt difuzate la scara larga, iar opinia publica reactioneaza, persoanele responsabile vor reactiona mult mai rapid, fie ca vorbim despre directorii de spitale sau chiar ministrul Sanatatii.