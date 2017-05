De joi, la Expo, Edu2Job for Life 2017

Locuri de muncă vacante, oferte universitare, tabere şcolare în străinătate, cursuri, examene, consultanţă educaţională. Vă interesează? Le găsiţi pe toate la Edu2Job for Life, eveniment organizat de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură (CCIA) a judeţului Arad. Deschiderea oficială va avea loc joi, 11 mai, la ora 9.00, la Expo Arad. Aşa cum am mai informat, la evenimentul internaţional de educaţie şi locuri de muncă va participa şi ministrul Educaţiei, Pavel Năstase. Reprezentantul guvernului va fi prezent la deschiderea oficială a Edu2Job for Life, va vizita standurile şi va discuta cu participanţii.

Oferte peste oferte

Timp de două zile, 11 şi 12 mai, peste 100 de expozanţi vin în întâmpinarea vizitatorilor cu o ofertă bogată de locuri de muncă, indiferent de nivelul de pregătire a celor interesaţi, şi o gamă variată de oferte educaţionale din cadrul universităţilor din Arad, Timişoara, Bucureşti dar şi din străinătate.

Tinerii interesaţi să urmeze o carieră în cadrul Ministerului de Interne, Armatei sau Serviciilor Speciale se pot informa la standurile următoarelor instituţii: Poliţia Română, ISU, Inspectoratul de Jandarmi, SRI şi Centrul Militar Judeţean Arad.

La capitolul educaţie nu vor lipsi ofertele de tabere şcolare în străinătate, cursuri de engleză pentru adulţi şi copii, examene IELTS, studii în Marea Britanie, formare profesională, Work&Travel USA, consultanţă educaţională şi multe altele.

Două târguri

În cadrul evenimentului se va desfășura și Târgul Educației, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Arad și Târgul Național al Firmelor de Exercițiu, organizat de Colegiul Economic Arad.

Expoziţii şi demonstraţii

Pe perioada târgului vor avea loc demonstraţii practice atât în interiorul expoziţiei, cât şi pe suprafaţa exterioară. Vor fi expuse: tehnică militară, laboratorul de criminalistică şi echipamente din dotarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad, echipamente din dotarea Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” Arad şi echipamente din dotarea Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Arad.

Program de vizitare

Cei care doresc să participe la Edu2Job for Life pot merge la Expo Arad joi, între orele 9.00-18.00 şi vineri, între orele 10.00-18.00. Intrarea este liberă. Organizatorul evenimentului asigură transport gratuit, cu plecare din staţia Podgoria.