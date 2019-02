De la Arad la Moneasa, în 2021

Cea mai importantă staţiune din judeţul nostru ar putea deveni mai accesibilă arădenilor care vor să se relaxeze la poalele Munţilor Codru Moma. Drumul care leagă municipiul de Moneasa ar putea fi modernizat, în totalitate, în doi ani de zile. Anunţul a fost făcut de Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean Arad, cu ocazia deplasării pe care acesta a făcut-o la Moneasa săptămâna trecută. „Licitaţia pentru modernizarea drumului Bârsa-Moneasa-limită de judeţ Bihor are un câştigător. În prezent, suntem în faza de depunere a contestaţiilor, care se întinde până la finalul lunii februarie. Noi sperăm ca în viitoarele luni de zile să demarăm modernizarea acestui drum. Şi vorbim de o modernizare totală, cu lucrări inclusiv la fundaţia şoselei. Suntem convinşi că, odată ce drumul va fi de calitate, va creşte numărul turiştilor din Moneasa”, a declarat Cionca.

Acesta a precizat că licitaţia a fost gândită atât pentru proiectarea tehnică a lucrării, cât şi pentru execuţie. Banii pentru această modernizare vin de la Guvern, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. În ceea ce priveşte firma care a câştigat licitaţia pentru modernizarea drumului dintre Bârsa şi Moneasa, aceasta este Sylc Con Trans, o firmă condusă din umbră de Ioan Faur, fostul director al ICIM Arad.

În 2021?

Până acum, am vorbit numai despre drumul dintre Bârsa şi Moneasa. Însă, pentru ca arădenii să poată ajunge pe cel mai scurt drum, este nevoie ca o altă lucrare să fie finalizată. Este vorba despre drumul Arad-Şiria-Pâncota-Buteni, aflat în licitaţie. Întrebat când vom putea circula pe drumuri bune de la Arad la Moneasa, preşedintele CJA a precizat că, dacă toate lucrurile merg bine, termenul este anul 2021. „În prezent, Arad-Şiria-Pâncota-Buteni este în licitaţie. Bucata de drum dintre Pâncota şi Seleuş se află deja în modernizare, urmând să fie finalizată în acest an. Apoi, avem acest proiect, de la Bârsa la Moneasa şi, mai departe, până la limita cu judeţul Bihor, unde avem un câştigător al licitaţiei şi lucrările vor începe, sperăm noi, în câteva luni. Dacă toate lucrurile vor decurge bine, vom putea circula de la Arad la Moneasa pe drumuri modernizate în vreo doi ani de zile”, a spus Cionca. Numai că şeful CJA a ţinut să precizeze faptul că el nu a văzut încă un proiect de anvergură care să nu fie disputat de firmele care participă la licitaţie. „Din păcate, nu am întâlnit încă un proiect de amploare care să nu fie contestat de firmele care participă la licitaţie. În ceea ce priveşte termenele de execuţie ale lucrărilor menţionate mai sus, totul depinde de cum se vor comporta societăţile. Dacă vor contesta câştigătorii licitaţiilor, dacă se vor contesta ele între ele, dacă se vor adresa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau chiar instanţelor de judecată. Asta nu mai depinde de noi, ci de firmele care participă la aceste licitaţii”, a menţionat Iustin Cionca.

Capăt de drum

Din păcate, strategia Consiliului Judeţean, care a dorit să atragă la Moneasa şi turişti din judeţul Bihor, nu pare să dea roade. „Înainte de depunerea proiectului de modernizare a drumului Bârsa-Moneasa-limită de judeţ Bihor, am avut discuţii cu colegii de la Consiliul Judeţean Bihor. Aceştia au spus că vor încerca să continue drumul nostru înspre localităţile din judeţul lor. Au depus un proiect pe PNDL pentru ca cele două judeţe să fie legate între ele de o şosea nouă. Din păcate, nu au prins finanţare. Acum, rămâne de văzut dacă ei vor reuşi să identifice alte surse de finanţare”, a declarat preşedintele CJA.

Importanţi sunt banii

În final, Iustin Cionca a declarat că cel mai important lucru este că au fost găsite surse de finanţare pentru modernizarea drumurilor despre care am scris mai sus. Chiar dacă termenele de execuţie nu vor fi cele estimate, chiar dacă lucrările vor fi întârziate, un lucru foarte important este faptul că CJA a prins bani, de la Guvern şi de la Uniunea Europeană, pentru modernizarea şoselelor.