De la bere la cuțit, la Tisa Nouă

ARAD. Au consumat cantități impresionante de bere, apoi s-a iscat scandalul. Este vorba despre o femeie și un bărbat: unul a ajuns în arest, iar celălalt pe patul de spital. Totul a avut loc în satul Tisa Nouă, în noaptea de luni spre marți în casa unei femei în vârstă de 41 de ani care trăiește de mulți ani în concubinaj cu un bărbat în vârstă de 51 de ani. Cei doi au împreună patru copii, atât majori cât și minori. În sat, concubinii sunt cunoscuți ca fiind consumatori înrăiți de alcool, iar traiul și-l câștigă, spun localnicii, lucrând cu ziua prin vecini.

În noaptea de 26 spre 27 noiembrie, cei doi au consumat, parcă, mai mult decât de obicei. Pe fondul consumului de alcool, femeia a pus mâna pe un cuțit și l-a înjunghiat pe tatăl copiilor ei. Bărbatul a suferit o rană în partea stângă a toracelui, cuțitul fiind înfipt între coaste, și a ajuns direct la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad. Nici de pe patul de spital concubinul înjunghiat nu a reușit să-și dea seama ce s-a întâmplat cu el, starea lui de ebrietate fiind avansată. „Pacientul se află sub observație medicală pe secția Chirurgie Generală 1, are o plagă tăiată în zona toracelui”, a declarat Simina Roz, purtător de cuvânt în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad.

Bărbatul a fost supus, în cursul zilei de marți, și unei investigații computer tomograf și va fi ținut sub observație în perioada următoare. În acelaşi timp, femeia a ajuns direct pe mâna procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad și a polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale.

După multe ore de audieri, femeia și-a recunoscut fapta. „A fost reținută pentru o perioadă de 24 de ore, continuăm cercetările, iar în cursul zilei de miercuri se va decide o măsură preventivă în acest caz”, a declarat Pavel Palcu, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad.