De la extaz la agonie!

A fost un 0-3 ruşinos, despre care a vorbit şi antrenorul Radu Anca: „Este doar vina mea pentru această înfrângerea, nu am reușit să îi remontez pe băieți după înfrângerea de la Dumbrăvița. Știam că echipa din Galda e cu cuțitul la os și își va da viața pe teren pentru orice punct și așa a fost. Am avut și noi ocaziile noastre, am ratat și am luat goluri prea ușor, cu mingi aruncate pe contraatac. Adversarii au fost mai motivați, noi am fost prea moi. Asta e situația, îmi asum eșecul, dar mergem înainte. Mai sunt destule etape, toate meciurile sunt grele, toți adversarii sunt angrenați ori la vârful clasamentului, ori la retrogradare, nimeni nu este liniștit”.

Pentru LT Cermei au jucat: Gârlea – Polgar, Varga, Nistor, Deta – Mager (min. 80, Gruiescu), Prună, Ciubotariu (min. 70, Mihuţa), Vlad (min. 70, A. Iuga) – Bulza (min. 60, Matiş), Capătă.