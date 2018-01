De la „Moise Nicoară”, la INM

Tot ce a învățat până acum, toate eforturile depuse în acest sens au condus-o pe Anca Maria Ciuma pe locul 65 din cei 201 candidaţi declarați admiși la Institutul Național al Magistraturii (INM). A luat bacalaureatul cu 9.58, fiind absolventă a Colegiului Național „Moise Nicoară” (profil matematică-informatică – n.red.) iar apoi și-a îndreptat pașii spre Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca și – spune ea – „nici că puteam face o alegere mai bună”. Aici, Anca, a aprofundat ce înseamnă calitate, profesionalism și conștiinciozitate „aspecte indispensabile pentru o carieră juridică, pe lângă bagajul de cunoștințe teoretice”. „Am absolvit Facultatea de Drept în iulie 2017 și merg mai departe mulțumită în ceea ce privește pregătirea pe care am primit-o în toți acești ani și modalitatea în care am învățat să lăsăm deschisă poarta spre perfecționare continuă”, ne-a spus Anca.

INM, de neatins

Anca ne-a mărturisit că la începutul facultății, INM era pentru ea ceva de neatins „nici nu îndrăzneam să îmi fac vreun plan în acest sens. Începând cu anul II, când am observat că munca depusă la facultate dă roade și ulterior, când am învățat ce presupune funcția de judecător și procuror, am constatat că mi s-ar potrivi o carieră în magistratură, ajungând ca toată pregătirea să o canalizez în acest sens”. Despre concursul de admitere la INM Anca spune că este unul de o dificultate sporită, de un nivel pe care nu l-a mai întâlnit până acum. „Este compus din probe multiple, fiecare surprinzând aspecte diferite ale persoanei candidatului și fiecare putând fi decisivă pentru parcursul candidatului în acest concurs. Nu aș putea desemna una dintre probe ca fiind mai dificilă decât alta, însă pot spune că interviul este cea mai imprevizibilă dintre ele, caracterizată de o oarecare doză de subiectivism. În urma celor trei probe m-am clasat pe locul 65, cu media 8,135, medie compusă din 86 de puncte la prima probă, 78 de puncte la a doua probă și nota 7,46 la interviu. Ceea ce m-a ajutat cel mai mult a fost pregătirea din timpul facultății și faptul că fiecărei probe am acordat aceeași importanță și seriozitate, luându-le pe rând, fără să neglijez vreuna prin pregătirea pentru o alta. Cu toate acestea, consider că trebuie ca, la momentul susținerii probelor, să te afli în starea de spirit, în dispoziția potrivită, astfel încât să dai randament maxim. În ceea ce mă privește, acest rezultat reprezintă ilustrarea a mai mult de patru ani de muncă, perioadă în care mare parte a timpului liber era binevenit pentru studiu”, ne-a povestit Anca.

Procuror

Spre deosebire de colegii ei – Sanda Ileana Pelea și Răzvan Farcașiu – care au ales să devină judecători, Anca ne-a spus că a ales cealaltă variantă: procuror. „Am ales INM pentru a deveni procuror, profesie care am constatat că mi se potrivește analizându-mi calitățile și defectele comparativ cu cele pe care aceasta le implică. Este o profesie care oferă oportunitatea de a da startul actului de justiție atunci când se constată conduite antisociale care intră în sfera de competență aferentă procurorilor. Nu exclud profesia de judecător și nici nu ar trebui să o fac având în vedere că repartizarea pentru funcția de procuror se face în funcție de medie și de locurile limitate”, a precizat viitorul magistrat.

Desenul, fotografia, călătoriile și îngrijitul florilor

În timpul liber, Ancăi îi place să citească și să vizioneze filme, iar hobby-urile ei sunt desenul, fotografia, călătoriile și îngrijitul florilor. „În timpul liber îmi place să vizionez filme și caut să am cât mai multe activități în aer liber. Nu am o carte preferată, dar mi-au plăcut în mod deosebit <<Crimă și pedeapsă>> a lui Dostoievski și <<Alchimistul>> de Paolo Coelho. J.K.Rowling este autoarea mea preferată datorită faptului că în cărțile sale am reușit să mă pierd și să îmi doresc să nu ajung la ultima pagină. Creativitatea și meticulozitatea sa au fost cele care au înlesnit aceste sentimente”, ne-a spus Anca.