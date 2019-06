Decizii dure după vot: Pistru a dizolvat Biroul Municipal

La o săptămână de la alegerile europarlamentare, deputatul Eusebiu Pistru – președintele ALDE Arad, a prezentat raportul votului, precum și deciziile politice luate, în cadrul unei conferințe de presă. Pistru a vorbit în primul rând despre obiectivele ALDE la nivel de Guvernare, iar mai apoi a explicat și deciziile luate la nivel local în urma scrutinului din 26 mai.

„În primul rând ALDE a decis că va rămâne la Guvernare, dar în anumite condiții. Avem câteva obiective pe care le vom discuta în cadrul Coaliției cu cei de la PSD. Printre măsuri se numără: eliminarea posibilității ca Guvernul să mai dea Ordonanțe de Urgență pe justiție, limitarea numărului de Ordonanțe de Urgență pe care le poate da un Executiv, reanalizarea OUG 114 și a Fondului Suveran de Investiții, urmărirea tuturor investițiilor, adoptarea Codului Administrativ, exprimarea în lei a prețului la utilități, alegerea primarilor din două tururi, și altele”, a punctat deputatul Eusebiu Pistru.

Analiza ALDE Arad

În a doua parte a conferinței de presă, deputatul Eusebiu Pistru a făcut o analiză cerebrală a situației voturilor obținute la scrutinul din 26 mai. „Nu este un rezultat care să mă mulțumească. Cred că se putea obține un rezultat mult mai bun atât în județ, cât și în municipiu. Este foarte clar pentru noi că s-au dat voturile împotriva unui om și noi am avut de pierdut”, a punctat Pistru. În ceea ce privește rezultatul din județ, Eusebiu Pistru a arătat că „în 25 de localități am avut peste 7% și în alte 12 localități am avut peste 5%. Din păcate, acolo unde nu am avut organizații și m-am bazat doar pe oameni, am avut de pierdut. Vom face organizații în fiecare localitate și până la alegerile locale vom reuși să venim cu candidați în fiecare comună și fiecare oraș”.

Dizolvare la Municipiu

Și dacă în județ ALDE a avut localități unde a obținut rezultate foarte bune – Archiș – 25%, Buteni – 17%, Brazii – 18%, Dezna – 13%; la nivel de municipiu rezultatele au fost extrem de slabe – sub 4 procente. „Am decis să dizolvăm Biroul Permanent Municipal întrucât nu s-au implicat în organizarea alegerilor așa cum ar fi trebuit. Până când vom vedea care e viitorul organizației municipale, conducerea sa a fost preluată de mine”, a explicat Eusebiu Pistru.

În ceea ce privește situația pe țară, deputatul Pistru a arătat că organizația din Arad s-a clasat pe poziția a 18-a, și că este una dintre cele 5 organizații care nu au pierdut voturi față de alegerile din 2016. La scrutinul de duminică, 26 mai, ALDE Arad a obținut cu 1.000 de voturi în plus față de alegerile din 2016.