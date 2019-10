Dejan Mudresa, mulțumit de „galben-albastre”

„Galben-albastrele” au trecut de CSM Târgoviște cu 78-37, calificându-se la pas în sferturile de finală din Cupa României. „A fost o atmosferă foarte frumoasă în tribune şi vreau să le mulţumesc suporterilor noştri. Echipa mea a jucat excelent. Am pregătit foarte bine acest meci important pentru noi, iar asta s-a văzut în rezultatul final”. Apărarea FCC-ului a mers aproape perfect şi în acest duel, asta în condițiile în care oaspetele au bifat doar trei puncte în primul sfert al derby-ului: „Când am venit în septembrie la Arad, am transmis preşedintelui şi fetelor că filozofia mea se bazează în mare parte pe apărare. Dacă totul merge bine acolo, atunci e clar că vor veni reuşitele şi în atac. În acest meci ne-a mers totul, a fost o “explozie” din partea fetelor mele,” a concluzionat antrenorul echipei arădene, Dejan Mudresa.