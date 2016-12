Delia Podea, scoasă de sub arest la domiciliu

Medicul psihiatru Delia Podea, şef al Secţiei de Psihiatrie Arad, nu mai este în arest la domiciliu. Podea a cerut, marţi, 20 decembrie, judecătorilor Curţii de Apel Timişoara să-i înlocuiască arestul la domiciliu cu măsura controlului judiciar, iar judecătorii au admis cererea medicului. „Admite cererea formulată de inculpata Podea Delia Marina de înlocuire a măsurii arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar. Dispune înlocuirea măsurii arestului la domiciliu luată faţă de inculpata Podea Delia Marina, cu măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 20.12.2016 până la data de 17.02.2017 inclusiv”, se arată în soluţia Curţii de Apel Timişoara.

Cât timp se află sub control judiciar, Delia Podea trebuie să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemată, să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei şi să se prezinte la IPJ Arad – Biroul Supravegheri Judiciare, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemată. Totodată, cât timp este sub control judiciar, medicul nu are voie să depăşească limita teritorială a ţării decât cu încuviinţarea prealabilă a organului de urmărire penală, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată şi să nu comunice direct sau indirect cu cealaltă inculpată din dosar şi nici cu martorii din rechizitoriu. Decizia Curţii de Apel Timişoara este definitivă. Instanţa a decis, la termenul din 20 decembrie, să amâne judecarea cauzei pentru data de 19 ianuarie 2017.

Şapte infracţiuni

Delia Podea a fost trimisă în judecată de procurorii DNA pentru comiterea a şapte infracţiuni: abuz în serviciu în formă continuată (10 acte materiale), fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată (8 acte materiale), fals intelectual în formă continuată (45 acte materiale), uz de fals (53 acte materiale), luare de mită în formă continuată (23 acte materiale), abuz în serviciu în formă continuată (2 acte materiale) şi fals intelectual în formă continuată (7 acte materiale). Potrivit DNA, medicul arădean efectua studii clinice pe pacienţii internaţi la Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean Arad, fără consimțământul informat al subiecților, fiind consemnate în documentele întocmite aspecte necorespunzătoare adevărului referitoare la diagnostic, starea de sănătate a pacienților, tratamentul urmat și efectele acestuia.

Pentru bani

Procurorii DNA susţin că Delia Podea urmărea includerea în studii a unui număr cât mai mare de pacienți, scopul final fiind acela de a încasa sume mai mari din partea sponsorilor. Pe lângă toate acestea, tot conform procurorilor, medicul psihiatru a solicitat și a primit sume de bani de la persoane interesate să figureze cu internări în cadrul Secţiei de Psihiatrie, în vederea fundamentării/întocmirii ulterioare a unor dosare de pensionare pe caz de boală. În realitate, persoanele în cauză nu sufereau de afecțiuni psihice, însă, în schimbul sumelor de bani oferite medicului, acesta îi înregistra în evidenţele medicale ale spitalului, figurând fictiv atât cu internare, cât şi cu tratament de specialitate. Majoritatea acestor persoane nu rămâneau internate în spital şi nici nu urmau tratamentul prescris.