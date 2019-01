Demisia lui Medvedj nu a fost acceptată de conducere

„După meciul cu Braşovul am vorbit mult, în prim-plan era demisia mea, dar conducerea nu a fost de acord cu asta, nu a fost acceptată. Timpul nu este pierdut, vom încerca să îmbunătăţim jocul cât putem de bine. Nu suntem mulţumiţi de 2-3 jucătoare, dar am tot avut încredere că vor reveni în joc. În următoarele zile vom analiza şi o să avem nişte schimbări la echipă, încercăm să o readucem pe drumul bun”, a declarat Medvedj, pentru totalbaschet.ro.

Arădencele stau în prima etapă din acest an, primul meci din 2019 urmând să îl aibă în deplasare, pe 12 ianuarie, la Cluj-Napoca.