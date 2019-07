Demisie în ALDE: Virgil Silviu Dima a părăsit partidul

„Am luat decizia de a demisiona din filiala ALDE Arad, în urmă cu câteva zile, mai exact luni, 8 iulie 2019. Nu am să intru în detalii, doar să anunț public că că nu mai fac parte din acest partid politic. A fost o decizie grea, unilaterală pe care am luat-o după o perioadă de analiză. M-am implicat în foarte multe acţiuni derulate de ALDE, atât la nivel judeţean, cât şi la nivel naţional, iar în toată această perioadă am pus umărul la constituirea a zeci de organizaţii şi ţin să le mulţumesc tuturor celor alături de care am lucrat. Au fost momente dificile, au fost şi momente frumoase pe care am să le păstrez în amintire cu mare drag. Nu regret efortul depus pentru formaţiunea din care am făcut parte, însă anumite motive m-au făcut să renunţ”, a precizat Virgil Silviu Dima.

Tânărul arădean a ținut să puncteze că nu a părăsit ALDE pentru a merge spre un alt partid: „În perioada următoare mă voi dedica afacerilor și familiei. Nu intenționez să intru în vreun alt partid în viitorul imediat apropiat, dar la un moment dat probabil că voi reveni. Pot spune că în organizația de tineret din ALDE am muncit împreună cu o echipă harnică, formată din persoane care au tras cot la cot cu mine și le mulţumesc. De asemenea, doresc să le mulţumesc nespus oamenilor care la alegerile europarlamentare din 26 mai au votat ALDE, pe lista de candidați aflându-mă și eu”.