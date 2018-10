Deputatul Glad Varga: „Fifor să ia decizii concrete privind Cetatea Aradului!”

„Am luat act de intenţia exprimată de domnul ministru Fifor, de a elibera în sfârşit Cetatea Aradului. Cred că Cetatea este a Aradului şi de ea trebuie să se bucure arădenii. Aşa cum sunt convins că domnul Fifor a fost informat, aveam pregătit un proiect de lege pentru redarea Cetăţii arădenilor fără alte obligaţii pentru autorităţile locale, aveam pregătită de asemenea o campanie de semnături pentru a arăta susţinerea comunităţii locale pentru acest proiect. Mă bucur că domnul Fifor a ajuns la aceeaşi concluzie. Sper să fie sincer în intenţia exprimată, mai ales că la începutul acestui an declarase că vrea să administreze Cetatea fără să o dea autorităţilor locale. Este îngrijorător faptul că până să formuleze această concluzie de bun simţ, domnul ministru Fifor a construit o expunere plină de confuzie. Din declaraţiile sale, se poate înţelege că Cetatea a fost în ultimii opt ani a Aradului, ceea ce în mod evident nu este adevărat. Aşa cum chiar domnul ministru spune, acolo se află o importantă unitate militară. Din păcate, autorităţile locale au fost împiedicate să înainteze cu reabilitarea unităţii militare din Gai pentru că nu au primit o serie de avize din partea Guvernului. Primăria are de ani de zile în buget banii pentru investiţie dar nu îi poate folosi din cauza Guvernului. Blocurile ANL, ştie toată lumea, le construieşte agenţia din subordinea Guvernului. Nu ştiu ca ANL sau Guvernul din care face parte domnul Fifor să fi demarat construcţia apartamentelor pentru militarii din Arad. Este desigur îngrijorător ca un ministru al Apărării să ne vorbească despre o unitate militară importantă care stă în condiţii insalubre, peste care stau să se prăbuşească iminent clădirile, dar asta este altă poveste, suntem obişnuiţi cu gravele erori de comunicare ale domnului ministru. Faptul că domnul ministru Fifor a transformat o decizie de normalitate într-un atac politic veninos mă face să fiu circumspect. Aştept să văd foarte repede demersurile legale ale Guvernului şi alocarea unor sume de bani pentru reabilitarea unităţii militare din Gai. Este un fapt de normalitate ca Guvernul să aloce bani pentru propria unitate militară, să nu oblige Aradul să îşi răscumpere Cetatea. Aradul este oraşul care construieşte singur spitale, stadion, investeşte în infrastructură pentru că Guvernul PSD duce banii în altă parte. Este motivul pentru care am pregătit un proiect de lege pentru eliberarea necondiţionată a Cetăţii. Întâmplător sau nu, domnul Fifor a făcut anunţul pe care îl aşteptam în aceeaşi perioadă. Foarte bine. Vom urmări să treacă de la vorbe la fapte”, a declarat deputatul PNL Glad Varga.