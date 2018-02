Deputatul PSD Adrian Todor, declaraţie politică pe tema Centenarului Marii Uniri la Arad

Deputatul PSD spune că „riscul cel mare este chiar întâmpinarea Centenarului fără un monument unionist, amplasat în Arad şi deprecierea morală a statutului de Capitală Politică a Marii Uniri, din cauza incompetenţei administraţiei Falcă”. Redăm integral declaraţia politică.

DECLARAȚIE POLITICĂ

„Administrația Aradului tratează cu dispreț Centenarul Marii Uniri

Aradul ar fi trebuit să dea tonul manifestărilor din 2018 dedicate Centenarului Marii Uniri, având în vedere rolul fundamental pe care l-a avut în organizarea Marii Adunări de la Alba Iulia, de la 1 decembrie 1918.

Din păcate, administrația locală, condusă de liberalul Gheorghe Falcă, tratează cu profund dispreț tot ce e legat de aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire. Am aflat cu tristețe, la sfârșitul anului trecut, dintr-o adresă oficială a Ministerului Culturii și Identității Naționale, că primarul Gheorghe Falcă face orice pentru a opri amplasarea unui monument al Marii Uniri în Arad, deși există o hotărâre a Consiliului Local Municipal Arad în acest sens, iar lucrarea a fost deja executată, pe banii ministerului. Din aceeași adresă, am aflat cu surprindere că Primăria municipiului Arad nu a depus la Guvern nicio solicitare legată de organizarea vreunui eveniment dedicat Centenarului Marii Uniri. În aceeași notă, clădiri importante din municipiul Arad, cum sunt imobilele în care au locuit Ștefan Cicio-Pop sau Ioan Suciu, imobilul în care a funcționat ziarul Tribuna se află într-o continuă degradare, sub ochii nepăsători ai administrației locale. Crucea Martirilor Unirii din Arad, amplasată în spatele Palatului Administrativ, este de asemenea o rușine pentru cei care astăzi conduc acest oraș și care nu știu să-i prețuiască istoria. În schimb, în anul Centenarului, administrația condusă de primarul Gheorghe Falcă este preocupată să aloce fonduri, în bugetul pe 2018, pentru renovarea Obeliscului eroilor sovietici căzuți în al doilea război mondial.

Fac un apel la noul ministru al Culturii și Identității Naționale, domnul George Ivașcu, să întreprindă demersurile necesare pentru ca Aradul să cinstească așa cum se cuvine Centenarul Marii Uniri. Având în vedere nepăsarea administrației locale, e nevoie de sprijinul Ministerului Culturii, pentru ca Aradul să nu-și trădeze statutul de Capitală Politică a Marii Uniri, câștigat în urmă cu 100 de ani”.