Deputatul Sergiu Vlad și-a anunțat candidatura la Primărie

ARAD. Deputatul USR de Arad, Sergiu Vlad, și-a anunțat candidatura pentru Primăria Arad. Acesta a intrat în competiția internă a partidului, alături de alți doi arădeni care și-au depus dosarele până acum. Dintre toți cei trei, fără echivoc, Sergiu Vlad are cea mai mare notorietate, fiind cunoscut arădenilor din poziția sa de parlamentar.

„Mă numesc Sergiu Vlad, am 41 ani, sunt căsătorit și am o fetiță de 1 an jumătate. În prezent sunt deputat și chiar dacă stau la București 4 zile pe săptămână, știu ca locul meu e aici, la Arad, unde m-am născut si am crescut. Am luptat pentru Arad de fiecare dată când am simțit că valoarea orașului este pusă în pericol de o administrație fie nepăsătoare, fie incompetentă. Salvarea Parcului Eminescu este doar un exemplu”, a punctat Sergiu Vlad în scrisoarea de intenție.

Sergiu Vlad este cel care a coordonat ultima campanie electorală pe municipiu, cea din mai, atunci când USR a obținut un scor foarte bun, fiind foarte aproape de liberali. „Dacă vrem să schimbăm ceva aici, la noi acasă, trebuie să ne implicăm aici. Experiența în lupta pentru mediu și experiența de deputat mi-au arătat cat de important este să ai oameni pasionați și profesioniști. Am învățat multe despre aparatul de stat în cei 3 ani de când sunt deputat. Am întâlnit oameni foarte bine pregătiți în multe domenii, de când sunt alături de voi. Toată această experiență pot și vreau să o pun la dispoziția arădenilor. Știu că împreună putem forma o echipă care să facă din Arad un oraș cu care să ne putem mândri din nou. Mai presus de toate, îmi doresc un oraș curat, verde și prosper în care să putem crește în siguranță copiii. Acesta este principalul motiv pentru care îmi doresc să intru în cursa pentru candidatura la Primăria Aradului și știu că împreună putem câștiga”, a mai punctat Sergiu Vlad.

Alți candidați

Deși deputatul urmează să concureze în interiorul partidului pentru a fi desemnat ca viitor candidat de primar, dată fiind implicarea sa politică și notorietatea, are cele mai mari șanse de a câștiga competiția internă și de a intra în lupta cu Sergiu Bîlcea, Mihai Fifor și Alexandru Șipoș – trei dintre cei care și-au asumat deja candidaturile.