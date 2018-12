Deputatul Tripa somează compania Enel

ARAD. Deputatul PSD Florin Tripa somează conducerea companiei Enel să intervină cu toate capacităţile de operare disponibile pentru remedierea situaţiei limită în care se găsesc, încă, peste 30 de localităţi din judeţul Arad.

„Am avut nenumărate discuţii cu primarii unor localităţi din judeţul Arad care se confruntă cu asemenea situaţii pe plan local şi care sunt profund nemulţumiţi şi îngrijoraţi. Pe de o parte de slaba reacţie şi capacitate de intervenţie a Enel, cât şi de faptul că cei din conducerea companiei nu s-au ţinut de cuvânt şi nu au creat acele call center, cum am convenit la întâlnirile avute după furtuna teribilă din 2017. Am atras atunci atenţia, inclusiv în Parlamentul României, că nepăsarea Enel poate genera o problemă de siguranţă naţională. Şi iată că, din păcate, astfel se şi întâmplă. Am solicitat atunci imperativ instituțiilor abilitate, Ministerul Energiei, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie să intervină și să verifice situația de la ENEL. Promisiunile celor aflaţi la conducerea companiei au rămas vorbe deşarte, în condiţiile în care duminică 10.802 clienți din judeţul Arad nu aveau curent electric. În goana după profit, cetăţenii au ajuns pe ultimul loc, deşi societatea din România aduce câştiguri financiare importante societății mamă din Italia. Totul se întâmplă pe fondul problemelor majore interne pe care le-am sesizat în cel mai înalt for al ţării, plecarea specialiştilor din firmă care nu au mai fost înlocuiţi, lipsa cvasi totală a investiţiilor în reţea şi falimentarea societăţii de mentenanţă şi, nu în ultimul rând, lipsa de respect faţă de clienţi, de beneficiarii serviciilor în sine. Domnilor de la Enel, vă somez în ceasul al doisprezecelea, vă rog să vă faceţi treaba pe linie de service şi să interveniţi cu toate capacităţile operative disponibile”, spune deputatul PSD Florin Tripa.