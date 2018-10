Derby imaculat, invincibilitate păstrată

Ocaziile mari de gol au putut fi numărate pe degetele unei singure mâini, Modan (min. 25) şi Clej (min. 58), respectiv Trabalka (min. 8) şi Vasinc (min. 75), dar derby-ul s-a încheiat la fel cum a început, 0-0.

Antrenorii, la cuvânt

„Îmi felicit jucătorii pentru implicare, atât am putut. Ne doream enorm să câștigăm, dar faptul că nu am înscris la acele ocazii ne lasă doar cu un punct. Pe de altă parte, suntem la al treilea joc fără gol primit și, de asemenea, prima echipă care nu pierde și nu ia gol contra Lipovei. Mergem înainte și încercăm să pregătim cât mai bine jocul de la Dumbrăvița” – a spus Adrian Abrudean

„Nu am abordat meciul cu ideea că va fi închis, dar valorile au fost apropiate în teren. Ambele echipe au făcut pressing, posesia a fost împărțită, valorile individuale la fel. Ne așteptam să vină și un meci în care nu câștigăm și să nu înscriem. Probabil va veni și înfrângerea la un moment dat, dar pentru noi e foarte important cum vom gestiona situația. Suntem mulțumiți că nu am pierdut și puțin dezamăgiți că nu am marcat, pentru că m-am concentrat foarte mult pe acest aspect” – a punctat Flavius Sabău.

Formaţii

Crișul: Mucha – Al. Pavel, Gligor, Siminic – Clej, Gâlcă, Ianc (min. 84, Lazăr), Lezeu – Piț (min. 77, C. Maghici), Modan (min. 85, A. Mihai), Budur (min. 86, Ciornei). Lipova: D. Filip – Savin, Calvin, Vasiu, Filimon – Cr. Poiană, M. Popa, Sg. Popa (min. 69, Dobrean), D. Rusu (min. 87, Paşcu) – Trabalka (min. 89, Buta), Sulea (min. 60, Vasinc).