Descopera cea mai recenta casa de pariuri care si-a imbunatatit bonusul de inregistrare

Cei mai multi dintre noi dorim sa ne inregistram la cea mai buna casa de pariuri. Spunem cei mai multi dintre noi deoarece unii au devenit atasati de o agentie offline, dorind sa continue si pe piata online la acea casa. Altii nu au rabdare sa studieze toate casele de pariuri, preferand sa se opreasca la prima casa pe placul acestora sau la cea mai cunoscuta, gandindu-se ca daca aceasta este cunoscuta si apreciata de multa lume, nu doar din Romania, trebuie sa prezinte si o oferta atractiva, lucru partial adevarat.

Primul gand care ne vine in minte cand auzim despre o casa necunoscuta care a intrat recent pe piata pariurilor online din Romania este acela cum ca acolo oferta este slaba, nemeritand sa ne pierdem vremea analizand acel site, daramite sa ne mai si inregistram la el. Anumite case de pariuri se incadreaza in acest tipar, nu insa si Betano.

Ce are atat de spectaculos casa de pariuri Betano?

Desi intrata pe piata din Romania acum mai putin de un an si jumatate, Betano si-a atras repede clientii de partea ei. Sigur, si in cazul ei debutul a fost unul ezitant, durand cateva luni pana sa isi faca simtita prezenta. Asta s-a intamplat in luna iunie a anului trecut, odata cu EURO 2016. Atunci Betano a realizat primul spot publicitar, in care clientii au putut vedea oferta bogata pentru competitia fotbalistica, insa nu numai.

Imbunatatiri continue

De atunci, oferta Betano a cunoscut multe imbunatatiri, cea mai recenta privind bonusul de inregistrare. Pana acum acesta era de 200 lei, din a doua saptamana a lunii trecute el crescand la 500 lei, bonus ce poate fi rulat atat la pariuri sportive, cat si la cazino. Mai multe detalii despre Betano bonus, insa si despre alte aspecte ale acestei case de pariuri iti sunt prezentate de site-ul Intelbet.

Aici nu vei gasi informatii doar despre Betano, ci si despre celelalte case de pariuri licentiate in Romania. De asemenea, Intelbet a efectuat si un clasament al caselor de pariuri in functie de mai multe aspecte, cum ar fi cotele sau oferta de pariuri. Totodata, poti observa casele care dispun de aplicatie pentru mobil, putand consulta si bonusurile de inregistrare ale tuturor caselor online (cele la care gasim).

Recenzii obiective despre Betano, dar si despre alte case de pariuri poti gasi intr-un singur loc

In dorinta de a ajuta pariorii sa-si formeze o opinie cat mai clara, Intelbet ofera o recenzie obiectiva a fiecarei case de pariuri licentiata. Aceasta recenzie contine detalii despre cotele si oferta de pariuri gasita, insa si trei puncte tari si 3 puncte slabe a respectivei agentii. Astfel, dupa ce le vei studia pe toate, vei putea sti la care casa este mai convenabil pentru tine sa te inregistrezi.

Sprijin privind problemele tale la casa de pariuri

In cazul in care esti deja inregistrat la o casa online si ai probleme cu aceasta privind contul tau (spre exemplu, un pariu castigator, dar pentru care nu ai primit banii) poti adauga o reclamatie apasand butonul corespunzator din pagina recenziei acelei case de pariuri. Administratorul site-ului o va analiza si o va trimite mai departe unui operator, in incercarea de a rezolva problema intr-un mod care sa te multumeasca.

Concurs de pronosticuri convenabil

Intelbet reprezinta solutia ideala si pentru cei care doresc sa participe la un concurs de pronosticuri fara sa fie nevoiti a oferi vreo argumentatie pentru optiunea aleasa. In vederea participarii trebuie doar sa alegi daca pronosticurile propuse de tipsteri vor fi sau nu castigatoare. Prinre tipsteri se numara Mihai Mironica, moderator de emisiuni sportive si comentator de fotbal, Ioana Cosma, prezentatoare de stiri sportive si moderatoare de emisiuni, dar si Julio Salinas, fost jucator spaniol celebru de fotbal sau Borja Pardo, jurnalist foarte cunoscut in Spania. Premiile lunare sunt in valoare de 800 RON, impartite primilor 8 clasati.