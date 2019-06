Descoperit mort pe scara blocului, în Bronx

Toboşarul, care avea 37 de ani, a fost descoperit decedat pe scara de incendiu a blocului în care locuia împreună cu partenera de viaţă, Lisa Harris, în vârstă de 41 de ani, potrivit reprezentanţilor poliţiei. Aceştia au mai spus că Leathers a avut o dispută cu Harris şi cu un bărbat, Sterling Aguilar, în vârstă de 28 de ani. Harris l-a lovit cu pumnul pe muzician, iar Aguilar l-a sugrumat. Atât Harris, cât şi Aguilar au fost arestaţi, luni, sub acuzaţia de agresiune.

Leathers, originar din Lansing, Michigan, şi absolvent al prestigioasei Şcoli Julliard din New York, a colaborat la înregistrarea a două albume premiate cu Grammy, compuse de Cecile McLorin Salvant, „For One to Love” (2015) şi „Dreams and Daggers” (2017). Sursa: Mediafax