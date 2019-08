Despre pasiunea pentru frumos

Se împlinesc 65 de ani de la înființarea Asociației de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Arad. Am înțeles că Salonul de Vară deschis de curând la Sala Clio este închinat acestui jubileu. Ce alte activități organizați cu acest prilej?

Kovats: Da, sunt 65 de ani de când Cenaclul (devenit ulterior Asociație) „Ion Andreescu” face parte din tabloul cultural arădean. Dorim să marcăm acest eveniment cu editarea unui catalog, care să cuprindă toţi membrii activi, aspiranţi, actuali, dar si foşti membri, pe care îl vom lansa ]ntr-o expoziţie aniversară la sfârşitul acestui an, la Casa Jelen.

Câți membri are în prezent asociația, din ce an o coordonați și care au fost ceilalți președinți?

Kovats: Asociaţia numără în prezent 50 de membri absolvenţi ai facultăţilor, liceelor şi şcolilor de arte, dar şi artişti amatori autodidacţi. Sunt în funcţia de preşedinte din data de 8 martie 2017, iar predecesorii mei au fost domnii: Sever Săsărman, Pavel Alassu, Dan Lăzărescu, Celus Ciobanu, Gheorghe Docmanov, Maria Furnea si Ina Pricop.

Cum apreciați activitatea Asociației în perioada pe care ați condus-o? Ce personalități cunoscute v-au fost aproape?

Kovats: De când am preluat conducerea, am încercat să îmbunătățesc activitatea, pentru ca fiecare membru să fie cunoscut arădenilor. Am iniţiat câteva colaborări cu instituţii de cultură de la noi din judeţ, cum ar fi: un atelier de creaţie în cadrul evenimentului anual „Zilele Parcului Natural Lunca Mureşului”, expoziţii colective la Muzeul Sever Bocu din Lipova dar si în ţara vecină, Ungaria, unde organizăm la Gyulaváry Kastely, din oraşul Gyula, expoziţii de grup şi personale. Din anul 2017, colaborăm direct cu Centrul Municipal de Cultură Arad, pentru participarea la Zilele Aradului. Am introdus în grila noastră de evenimente, expoziţia „Salonul experimental”, cu care am dorit să-i provoc pe colegii mei să iasă din zona de confort şi să creeze lucrări neconvenţionale. Sloganul asociaţiei este un citat de Leonardo da Vinci: „În viaţă, frumuseţea dispare. În artă, nu.”

Colaborez foarte bine cu Muzeul de Artă Arad, domnul director Inel Constantin ne susţine, fiind mereu prezent la evenimentele noastre de la Sala Clio. Asociaţia „Ion Andreescu” Arad a avut mereu oameni de valoare în preajma ei. Unul dintre aceştia a fost regretatul artist plastic Mihai Takács. Sub îndrumarea domniei sale, Asociaţia „Ion Andreescu” a devenit membru fondator al „Atelierului de creaţie de pe Malul Mureşului”. Actualmente, soţia sa, artistul plastic Flory Takács, membru al asociaţiei noastre, duce mai departe spiritul altruist al soțului ei.

A fost şi este alături de noi și domnul profesor, cunoscutul pictor arădean Kett Groza, un adevărat mentor. Îl amintesc cu mare respect și pe criticul de artă, prof. Dan Lăzărescu, pe care l-am perceput ca pe un adevărat părinte, un fin observator al mesajelor şi emoţiilor artistice. Actualmente, este alături de noi, deja de un an și jumătate, criticul de artă, prof. dr. Petraş Lucian, îmbogățind evenimentele noastre cu aprecierile făcute la adresa artiştilor şi a lucrărilor expuse pe simeze şi pe stative. Îi mulțumim și pe această cale pentru timpul pe care ni-l acordă.

Ați avut artiști care au reușit să treacă la Asociația Artiștilor Profesioniști?

Kovats: Da, am avut colegi care au activat în asociaţia noastră, după care au ales să urmeze studii superioare și acum sunt la Uniunea Artiştilor Plastici. Amintesc câteva nume: Elena Boţan, Celus Ciobanu, Maria Furnea.

Aș dori să insistăm și asupra trăsăturilor ce caracterizează artistul plastic Daniela Kovats. Știu că aveți o tehnică de creație specială, poate chiar unică: creați folosind semințe.

Kovats: Toată activitatea mea artistică vine dintr-o pasiune pentru frumos. Am descoperit încă de timpuriu că am aptitudini artistice, fiind atrasă de formă şi culoare. Prin tehnica mozaicului în seminţe mi-am descoperit, acum zece ani, adevărata expresie a sinelui în arta plastică. Simt că mi se potriveşte această abordare şi că pot să mă exprim mai bine, cu toate că am continuat să pictez şi pe pânză cu vopsele acrilice dar şi pe carton cu ajutorul pigmenţilor naturali, extraşi de mine din diverse plante. Inspiraţia de a realiza tablouri într-o manieră neconvenţională mi-a venit răsfoind o revistă, în paginile căreia am descoperit o imagine reprezentând un aranjament culinar din paste făinoase. În acel moment am decis că doresc să realizez faptic un tablou folosind astfel de materiale. Lucrarea se numeşte „Explozie solară” şi este creată din diverse paste făinoase. Mai târziu, după dispariţia lui Michael Jackson, am dorit să-l reprezint într-un portret, mi-a venit ideea să folosesc seminţe. Mi se păreau mult mai uşor de pus în lucru, dacât pastele făinoase şi puteam realiza lucrări mult mai elaborate. Cel mai mult abordez portretul. M-au inspirat personalităţile din anumite domenii: muzică, film, literatură, artă plastică, sculptură dar şi istorie. Cele mai reprezentative creaţii ale mele sunt portretele dedicate personaliţătilor: Pablo Picasso, Salvador Dali, Van Gogh, Leonardo da Vinci, Wolfgang Amadeus Mozart, William Shakespeare, Al Pacino şi Michael Jackson.

Ne puteți detalia puțin etapele creării unui tablou „pictat” cu semințe?

Kovats: Tehica mea de realizare a tablourilor în seminţe este empirică, deoarece se bazează pe experienţa acumulată prin încercările mele. Fiecare etapă a fost gândită, începând cu alegerea suportului pe care realizez tablourile şi pâna la modalitatea de conservare a lor prin lăcuire. Iniţial realizez grafica lucrării, după care aleg seminţele pe care am să le folosesc şi încep să le lipesc bob cu bob. La final, aplic trei straturi de lac special pentru conservarea și luciul lucrării. Realizarea unui tablou poate să dureze de la două până la şase săptămâni, depinde de complexitatea lucrării.

Mărturisesc faptul că uneori simt nevoia de culoare şi doresc să ies puţin din zona culorilor de pământ. Atunci pictez pe pânză, temele alese fiind natura statică şi abstractul. Îmi place să includ în lucrări, spirala lui Fibonacci, care mă fascinează, am folosit-o şi în realizarea portretului în seminţe al lui Salvador Dali. Dar revin mereu la lucrările din seminţe, care simt că mă reprezintă mai mult şi îmi dau o anumită libertate în exprimare.

Ce proiecte de viitor aveți personal, ca artist al Aradului?

Kovats: Doresc să realizez o serie de lucrări din seminţe şi pigmenţi naturali, reprezentând personalităţi marcante din spaţiul cultural arădean, să tiparesc o carte cu o parte din lucrările realizate în seminţe şi mă gândesc să încerc să iniţiez demersuri în vederea deschiderii unui atelier de creaţie la domiciliul meu, în vederea stimulării aptitudinilor artistice ale copiilor din cartierul Via Carmina din localitatea Vladimirescu şi nu numai.